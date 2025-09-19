‘피식대학’ 정재형, 장가간다…9살 연하 비연예인과 결혼

사진= 정재형 SNS

유튜브 채널 ‘피식대학’으로 큰 인기를 얻고 있는 코미디언 정재형(36)이 결혼한다.

정재형 소속사 메타코미디는 19일 오후 “정재형이 평생을 함께하고 싶은 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺게 됐다”고 전했다. 예비 신부는 9살 연하의 비연예인으로, 두 사람은 오랜 시간 신뢰를 쌓아오다 부부의 연을 맺게 됐다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 치러질 예정이다.

정재형은 2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 김민수, 이용주와 함께 유튜브 채널 ‘피식대학’을 개설해 ‘한사랑산악회’, ‘05학번이즈백’, ‘피식쇼’ 등 개성 넘치는 콘텐츠로 사랑받았다. 특히 2023년 제59회 백상예술대상에서 TV부문 예능 작품상을 수상하며 저력을 입증했다.

또한 ‘너드 강사 정재형’, ‘정광용’, ‘정재혁’ 등 다양한 캐릭터로 웃음을 선사해온 그는 최근 ‘잘입재형’이라는 패션 인플루언서 부캐로도 주목받고 있다. 동료 김민수와 함께하는 ‘리마스터드’ 콘텐츠 역시 꾸준한 인기를 얻고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

