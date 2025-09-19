역시 안세영! 38분이면 충분했다…신두 꺾고 중국 마스터스 준결승 진출

안세영. 사진=AP/뉴시스

세계랭킹 1위 다운 시원한 완승이다.

한국 배드민턴 간판 안세영(삼성생명)이 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼750 중국 마스터스 준결승에 진출했다. 19일 중국 선진 아레나에서 끝난 푸사를라 벵카타 신두(인도)와의 대회 여자단식 8강전에서 2-0(21-14 21-13)으로 승리했다.

38분이면 충분했다. 안세영은 초반부터 6-1로 앞서며 흐름을 잡았다. 신두의 반격에 움찔했으나, 침착하게 받아내며 1게임을 따냈다. 2게임도 비슷했다. 7-7까지 팽팽했다. 흐름을 순식간에 바꿨다. 7점을 몰아치며 14-7로 격차를 벌렸고, 결국 승리했다.

우승을 향해 뛴다. 안세영은 '세계 3위' 야마구치 아카네(일본)과 '세계 8위' 푸트리 쿠수마 와르다니(인도세니아) 맞대결 승자와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 지난 아쉬움을 털어낼 기회다. 지난달 2025 세계개인배드민턴선수권대회 준결승서 탈락했다. 약 한 달 만에 국제대회에 출전해 자존심 회복을 노린다.

좋았던 흐름만 기억한다. 올해 안세영은 ▲말레이시아오픈(슈퍼 1000) ▲인도오픈(슈퍼 750) ▲오를레앙 마스터스(슈퍼 300) ▲전영오픈(슈퍼 1000) ▲인도네시아오픈(슈퍼 1000) ▲일본오픈(슈퍼 750)까지 6개 대회를 제패했다. 이번 중국 마스터스에서 시즌 7승에 도전한다.

