KBL-㈜위코멧, 리그 안전 강화 위한 MOU 체결

한국프로농구연맹(KBL)과 ㈜위코멧은 19일 KBL센터에서 선수단, 임직원 등 리그 구성원의 안전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무 협약에 따라 ㈜위코멧은 KBL과 10개 구단에 자동심장충격기(AED)인 라이프팩 CR2 AED 22대를 지원한다. 이는 각 구단 훈련 체육관과 선수단 버스에 설치되며, 나아가 각 구단 선수단 및 코칭스태프, 임직원 등을 대상으로 심폐소생술(CPR) 교육도 진행할 예정이다.

KBL은 이번 협약으로 자동심장충격기를 현장에 적극 배치함으로써 프로농구 구성원들에게 실질적인 안정장치가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 양 기관은 리그 구성원의 안전을 위해 다양한 협력 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

이정훈 ㈜위코멧 대표는 “심정지 상황에서 골든타임 확보는 무엇보다 중요하다. 이번 협약을 통해 프로농구 현장에서 안전 의식이 확산되고 라이프팩 CR2 AED가 선수단의 이동 환경에서도 안전을 지키는 솔루션이 될 것으로 기대한다. 나아가 사회 전반의 안전 문화 정착에 기여함은 물론 KBL의 지속적인 발전과 흥행에 긍정적인 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

KBL 관계자는 “안전은 프로농구에서 최우선으로 보장되어야 하는 부분이다. 이번 업무협약을 통해 안전한 스포츠 환경 조성을 실현해 나가겠다”라고 이야기했다.

한편, ㈜위코멧은 스트라이커의 국내 공식 판매 대리점으로 AED 보급 확대와 심폐소생술 교육 활성화를 위해 대한심폐소생협회 일반인 교육기관을 운영하고 있다.

