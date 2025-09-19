‘프로 승인’ 파주시민축구단, ‘500만원 경품’걸고 구단명 공모 진행

사진=파주시민축구단 제공

K리그2 가입 1차 승인이 완료된 파주시민축구단이 2026 프로 진출을 대비해 파주시민 축구단 구단명을 공모한다.

경기도 북부의 53만 대도시 파주시를 연고로 한 파주시민축구단은 다음 달 2일 오후 6시까지 파주시민축구단 공식 인스타그램(@paju_fc)을 통해 구단명을 공모한다. 2026 프로 진출을 대비해 팬들의 관심 환기, 다양한 시민 의견 수렴 및 소통의 장을 마련하고 시민구단의 정체성을 강화하기 위해 이번 행사는 기획됐다.

구단명 공모는 파주시민축구단과 파주의 고유한 정체성을 반영한 의견, 파주시민축구단과 파주를 표현 또는 상징할 수 있는 의미를 가져야 한다. 참가 자격은 파주시민축구단과 파주에 관심 있는 사람이면 누구나 응모할 수 있다.

심사는 총 3단계로 진행된다. 사무국에서 1차 심사를 거치고, 내부 2차 심사를 거쳐 총 5개의 작품을 선정해 일반 대중 투표로 최종 순위가 가려질 예정이다. 공모를 거치지만 공모 기준에 맞지 않는 응모작만 있는 경우 시상하지 않을 수도 있다.

이번 공모를 위해 농협에서 후원하는 다양한 경품이 준비됐다. 1등은 65인치 TV, 2등은 최신형 아이폰 17, 3등은 최신형 로봇청소기가 준비되어 있다. 가장 재치 있는 댓글과 가장 많은 좋아요와 댓글이 많은 후보에게는 에어팟 프로 3세대를 증정할 예정이다. 경품은 상품 재고에 따라 동 가격대 다른 상품으로 제공될 수 있다. 제세공과금 22%는 당첨자 부담 원칙이다.

김정열 파주시민축구단 이사장은 “구단명을 공모해 시민들의 의견 수렴을 거치고 팬들과의 다양한 의견을 교류할 수 있는 자리를 마련했다. 많은 시민이 공모에 참여해 좋은 의견을 남겨주길 기대한다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

