지드래곤, 타이베이∙오사카∙서울 앙코르…팬 성원에 응답

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 세 번째 월드투어의 4차 플랜을 추가로 공개하며 월드 스타로서의 독보적 위상을 증명했다.

지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션은 19일 공식 팬 SNS 계정에 ‘지드래곤 2025 월드 투어 위버맨쉬(Übermensch)’ 추가 일정이 담긴 포스터를 게재했다.

앞서 지드래곤은 오는 11월 1, 2일 타이베이에서 앙코르 콘서트를 개최한 이후 8일 베트남 하노이를 찾아 공연을 이어간다고 밝히며, ‘앤드 모어(AND MORE)’로 추가 공연을 예고해 글로벌 팬들의 기대감을 상승시킨 바 있다.

그런 가운데 이번에 공개된 추가 일정 포스터에 따르면 지드래곤은 타이베이 앙코르 콘서트에 앞서 다음 달 20, 21일 양일간 오사카에서 앙코르 콘서트를 개최하고 일본 팬들과 다시 한번 마주한다. 이에 더해 12월12일부터 14일까지 3일간 월드투어의 포문을 열었던 한국에서의 앙코르 콘서트 개최한다.

한편 지드래곤은 한국을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩까지 아시아 태평양 공연에 이어 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국 공연을 성료하며 국보급 인기를 과시했다.

