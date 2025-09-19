블라, ‘J-팝.ZIP 2025’ 출격…독보적 감성⋅보컬 예고

싱어송라이터 블라. 파익스퍼밀 제공

싱어송라이터 블라(blah)가 독보적인 음악 세계를 선사한다.

19일 소속사 파익스퍼밀에 따르면 블라는 이날 서울 성동구 스페이스 S50에서 개최되는 일본 음악·문화 체험형 컬처 캠페인 ‘J-팝.ZIP 2025’에 출격한다.

J-팝.ZIP 2025는 일본 음악과 문화를 집약한 행사다. 다채로운 라인업 속에 블라 역시 이름을 올리며 상승세를 입증했다.

이날 블라는 풍성한 세트리스트 속에 특유의 따뜻하고 진솔한 감성과 섬세한 보컬이 조화를 이룬 무대로 관객들과 깊이 교감할 예정이다.

블라는 2022년 싱글 ‘웃음을 지어도’로 데뷔해 ‘널 더’, ‘캔디 포 유(Candy For You)’, ‘타임 슬립 무비(Time Slip Movie)’, ‘여전히’ 등 감성 짙은 곡들을 잇달아 발표하며 이름을 알렸다.

특히 올해 1월 전석 매진 속에 첫 단독 콘서트를 성황리에 마친 데 이어 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘트리거’ OST Part.2 ‘해프닝(Happening)’ 가창에 참여하며 활발한 활동을 펼치고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

