가수 오존, 8년째 열애 중…상대는 전소니 친동생 전주니

사진= 오존 SNS

가수 오존이 배우 전소니의 친동생 전주니와 8년 넘게 사랑을 이어오고 있는 사실이 공개됐다.

18일 유튜브 채널 ‘사피엔스 스튜디오’에 공개된 영상에서 오존은 “저도 짝이 있다. 방송에서 ‘장기 연애 중이다. 건강하게 잘 만나고 있다’라고 말하면 다들 믿지 않는다. 사진을 보여달라고 한다”고 털어놨다. 이어 “실제로 사진을 잘 안 찍는다. 같이 찍은 사진이 없다고 하면 ‘검색하면 나오냐’고 묻는다”며 웃음을 자아냈다.

오존은 현재 교제 기간이 “8년 반 넘었다”며 장기 연애 중임을 강조했다. 이를 들은 이적은 “그 정도면 사실상 결혼한 부부만큼 서로 잘 알겠다”고 말했고, 오존은 “지금은 동거한 지도 오래돼서 주변에서 사실혼이라고 부른다. 결혼은 아직 구체적으로 정해진 건 없지만 ‘한번 해볼까?’ 하는 단계”라고 전했다.

사진= 유튜브 채널 ‘사피엔스 스튜디오’ 화면 캡처

이날 언급된 연인의 정체는 밴드 pigfrog 멤버 전주니로 밝혀졌다. 전주니는 자신의 SNS를 통해 오존과 다정하게 볼을 맞댄 사진을 공개한 바 있으며, 두 사람의 깊은 애정을 짐작하게 했다.

전주니는 배우 전소니의 여동생이자 바니걸스 출신 고재숙의 딸로 알려져 화제를 모으고 있다.

한편, 오존은 2016년 EP (O)로 데뷔했으며, 2019년 드라마 ‘검색어를 입력하세요 WWW’ OST ‘우리 사이 은하수를 만들어’로 대중에게 이름을 알렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

