‘희귀암 완치’ 윤도현, 약사와 훈훈 일화 공개…“약값 안 받는다고” 감동

사진= 윤도현 SNS

가수 윤도현이 따뜻한 일상을 전하며 팬들에게 감동을 안겼다.

윤도현은 18일 개인 채널을 통해 병원과 약국에 다녀온 뒤 찍은 약 봉투 사진을 공개했다. 그는 “약값을 받지 않으시고 노래 잘 불러달라고 하셨다. 감사함과 미안함이 동시에 느껴졌고, 더 좋은 사람, 더 좋은 음악인이 되고 싶다는 생각이 들었다. 아직 멀었지만 노력하겠다. 눈물이 날 것 같다”라며 당시 상황을 전했다.

앞서 윤도현은 2021년 희귀암 판정을 받아 투병해왔으며, 2023년 8월에야 직접 고백하며 대중에 알려졌다. 당시 그는 완치 판정을 받은 상태라고 밝혀 많은 이들을 안도케 했다.

최근에는 1년 만에 재검사를 받은 뒤 “다행히 이상이 없다”고 전하며 건강 회복 소식을 전했다. 이어 윤도현은 “내년까지 열심히 관리해 조금이라도 더 건강하게 음악을 하며 살아가고 싶다. 모두의 건강을 위해 기도한다”고 덧붙였다.

