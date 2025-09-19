‘조선 왕실 잔치 구경하자’…창덕궁서 진작례 재현

지난해 공연 모습. 국가유산청 제공

국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 한국예술종합학교 무용원 부설 세계민족무용연구소와 함께 오는 23, 24일 오전 11시 서울 종로구 창덕궁 후원 연경당에서 ‘조선 순조 무자년 연경당 진작례(進爵禮)’ 복원 공연을 개최한다고 19일 밝혔다.

진작례는 왕실의 특별한 날에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리고 예를 표하던 의식이다. 이번 공연은 1828년(순조 무자년) 음력 6월, 효명세자가 모친 순원왕후의 40세 탄신을 기념하여 연경당에서 진행한 궁중 연향을 순조무자진작의궤(純祖戊子進爵儀軌)의 기록을 근거로 고증·복원한 것이다.

특히 이번 공연은 실제 진작례가 열렸던 연경당에서 재현되는 만큼 관람객에게 궁중의례의 본모습과 전통무용의 예술적 가치를 알리고, 세계문화유산 창덕궁과 세계기록유산 조선왕조의궤의 특별한 의미를 새롭게 경험하는 기회를 선사한다.

궁능유적본부 창덕궁관리소는 이번 진작례 복원 공연이 국민에게 궁중연향을 보다 친숙하게 알리는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 관계기관과 협력하여 궁궐의 역사·문화적 가치를 국민과 함께 나누기 위한 다양한 노력을 해 나갈 예정이다.

공연은 창덕궁 후원 관람객이면 누구나 즐길 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]