‘지드래곤 효과’…갤럭시코퍼레이션, 대규모 ‘흑자 전환’

가수 지드래곤. 뉴시스

가수 지드래곤(G-DRAGON) 소속사로 알려진 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 상반기 흑자 전환에 성공했다. 예능 글로벌 제작은 물론, 슈퍼 IP 지드래곤의 월드 투어 등 활동에 따른 영향이다. 하반기엔 배우 송강호, 가수 김종국 영입 효과도 기대된다.

갤럭시코퍼레이션은 2025년 상반기 매출 1260억원, 영업이익 약 120억원, 당기순이익 130억원을 기록했다고 19일 밝혔다.

전년 대비 매출 성장률 207%를 기록했던 2024년의 성장세를 크게 뛰어넘는 실적이다. 단 6개월 만에 2024 연간 매출액(약 400억원)의 3배 이상을 기록하는 비약적인 성장을 이뤘다. 특히 지난해까지 영업손실 및 당기순손실을 기록했던 것과 달리, 올 상반기 대규모 흑자 전환에 성공하며 견고한 기업 가치를 입증했다.

특히 미디어, IP, 커머스, 테크의 융복합 전략이 갤럭시코퍼레이션의 흑자 전환을 이끈 주요 동력으로 작용했다. 이러한 성공 전략은 ‘IP와 테크 융합 사업 기반’ 구축을 위한 선제적 투자의 결실로 분석된다. 대규모 투자로 인해 지난해까지는 적자 폭이 불가피했지만, 올해 상반기에 그동안 구축된 기반이 본격적인 사업화 단계에 진입하며 강력한 수익성 개선을 실현했다.

갤럭시코퍼레이션은 미디어 사업 분야에서 ‘1박2일’, ‘뭉쳐야 찬다’, ‘미스터트롯3’, ‘피지컬100 시즌2’ 등 약 400편 이상의 멀티 예능 글로벌 제작 역량을 실증했다. 동시에 슈퍼 IP인 지드래곤과의 결합을 통해 음악 앨범 활동과 월드 투어 확대로 시장 파급력을 극대화하며 폭발적인 매출을 창출했다.

특히 지드래곤 월드 투어는 그의 글로벌 영향력을 입증하며 매출을 견인했다. 일본, 필리핀, 대만, 홍콩 등 아시아를 순회한 1차 투어를 성공적으로 마무리하며 K-팝 레전드로서의 입지를 확고히 했고, 미디어 전시 티켓마저 한 달 치 물량이 단시간에 매진될 정도로 전 세계 팬들의 폭발적인 반응을 얻으며 향후 지속적인 매출 증대에 대한 기대감을 높였다.

커머스 사업에서는 피스마이너스원 하이볼의 1000만 캔 글로벌 판매 달성과 월드 투어 연계 미디어 테크 전시 등 다양한 비참여형 IP 사업을 성공시키며 사업 모델 다각화에 기여했다. 우주로 음악을 보내는 우주 AI 음원 송출 프로젝트나 마이크로소프트와의 AI 뮤직비디오 협력 같은 혁신적인 기술 기반 콘텐츠 제작은 갤럭시코퍼레이션이 AI 엔터테크 선도 기업으로서의 면모를 한층 강화하는 중요한 축이 됐다.

갤럭시코퍼레이션은 상반기 흑자 전환을 기점으로 하반기 매출 규모를 대폭 확대한다는 방침이다. 특히 하반기에는 지드래곤 월드투어의 확장 및 앙코르 추가, 송강호, 김종국 등 신규 슈퍼 IP 영입 효과를 통해 매출 폭발이 예상된다.

내년 IPO를 앞둔 갤럭시코퍼레이션의 전략은 엔터테크와 AI와 결합이다. 기존 엔터테인먼트 비즈니스 모델의 혁신과 글로벌 사업 영역 확장은 AI 엔터테크 산업의 새로운 표준을 제시할 결정적 모멘텀이 될 것으로 보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]