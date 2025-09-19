‘10주년’ 세븐틴, 1억뷰 뮤비 추가…‘월드’

그룹 세븐틴(왼쪽부터 준, 도겸, 버논, 조슈아, 디노, 승관, 호시, 우지, 에스쿱스, 디에잇, 민규). 뉴시스

그룹 세븐틴이 억대 조회 수 뮤직비디오를 추가하며 뜨거운 인기를 입증했다.

19일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴 정규 4집 리패키지 앨범 섹터(SECTOR) 17의 타이틀곡 ‘_월드(WORLD)’ 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 전날 1억회를 돌파했다.

2022년 7월에 공개된 월드는 펑키한 리듬과 달콤한 멜로디의 조화가 인상적인 곡이다. 첫눈에 반한 상대에게 새로운 세상을 안겨주겠다는 낭만적인 메시지가 담겨있다.

뮤직비디오는 세븐틴과 끝없는 여정을 함께 하는 팀 세븐틴(TEAM SVT)이 바라는 대로 이뤄지는 신세계를 그렸다.

이번 월드 뮤직비디오 추가로 세븐틴은 팀 통산 아홉 편의 억대 조회 수 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

울고 싶지 않아, 손오공, 핫이 2억뷰를, 마에스트로(MAESTRO), 박수, 아주 나이스(NICE), 레프트 & 라이트(Left & Right), 록 위드 유(Rock with you) 그리고 이번 월드가 1억회 이상 재생됐다.

세븐틴은 지난 13일~14일 인천아시아드주경기장에서 데뷔 10주년 기념 세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 인천을 진행, 약 5만4000명의 팬들을 만났다. 오는 27~28일엔 홍콩 최대 규모의 공연장인 카이탁 스타디움에 오른다. 이어 다음 달 북미 5개 도시와 11~12월 일본 4대 돔에서 월드투어를 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]