홍명보호 10월 브라질·파라과이전 평가전 티켓 판매 일정 확정

대한축구협회는 오는 10월 서울월드컵경기장에서 열리는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 브라질전(10일)과 파라과이전(14일)의 티켓 판매 일정을 확정했다.

브라질전 입장권은 오는 25일 오후 7시와 8시 멤버십 등급에 따라 진행되는 선예매가 시작이다. 26일 오후 7시부터 일반 예매가 열린다. 파라과이전은 내달 1일 오후 7시와 8시 선예매가 먼저 이뤄진다. 2일 오후 7시부터 일반 예매가 시작된다. 모든 예매는 대한축구협회 공식 플랫폼인 PlayKFA 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 통해 가능하다. 일부 좌석은 하나은행 앱 ‘하나원큐’ 전용으로 판매된다.

티켓은 프리미엄 테이블석, 프리미엄석(A·B), 현대자동차 팬 존, CASS존, 1~3등석, 응원석인 레드석, 휠체어석 등으로 운영된다. 가격은 경기별로 차등 책정됐다. 브라질전은 최고 45만 원(프리미엄 테이블석)부터 최저 3만5000원(3등석)까지, 파라과이전은 최고 35만원(프리미엄 테이블석)에서 최저 3만원(3등석)까지다. 휠체어석은 두 경기 모두 3만원이다.

프리미엄 테이블석은 대표팀 레플리카 유니폼과 호텔식 뷔페가 제공된다. 프리미엄A석은 레플리카 유니폼, 프리미엄B석은 KFA 팬아이템(후드티)이 포함된다.

또한 협회는 공식 파트너가 된 맥주 브랜드 카스와 함께 ‘CASS존’을 특별좌석으로 새롭게 선보인다. 예매자에게는 스페셜 굿즈가 증정된다. 해당 구역 한정으로 생맥주 스테이션과 ‘맥주보이’가 운영된다.

한편, 홍명보호의 10월 친선경기는 모두 8시에 킥오프한다. TV조선과 tvN, 쿠팡플레이에서 생중계한다.

