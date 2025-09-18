가수 성시경이 1인 기획사 미등록을 사과했다.

성시경은 18일 인스타그램에 "나와 관련된 일로 많은 분들께 심려를 드린 점 진심으로 죄송하다. 데뷔하고 이런 저런 회사를 전전하며 많은 일을 겪고 2011년 1인 기획사를 설립했다. 덩치와 비용을 줄이고 내 능력만큼만 하자라는 취지였다"며 "2014년 대중문화예술산업발전법 시행과 함께 대중문화예술기획업 등록 제도가 도입됐고, 이를 제때 인지하고 이행하지 못했다"고 밝혔다.

"이번에 알게 됐지만 이 제도는 대중문화예술인 즉, 소속 연예인 권익 보호와 산업의 건전한 운영을 위한 중요한 법적 장치다. 예를 들면 대표자 기본소양교육, 불공정계약 방지, 소속 연예인 혹은 청소년 권익보호 및 성 알선금지, 매니지먼트 기법 교육 등 새로운 제도 개설을 인지하고 교육 이수 등록을 못한 건 회사의 분명한 잘못이고 크게 반성하고 있다. 등록 절차를 빠르게 진행하고 있으며, 잘못된 부분을 바로 잡겠다."

성시경은 "등록하지 않은 것이 소득 누락이나 탈세같은 목적과는 무관하다는 점은 분명히 말씀드리고 싶다. 소득은 세무사를 통해 투명하게 신고해오고 있다"면서 "내 자신을 더 엄격히 돌아보는 계기가 된 것 같다. 꼼꼼히 챙기며 책임감있게 활동하겠다. 다시 한번 심려를 끼쳐 죄송하다"고 했다.

대중문화예술산업발전법은 법인과 1인 초과 개인사업자로 연예인을 관리하거나 매니지먼트 업무 시 문화예술기획업 등록을 의무화하고 있다. 어길 시 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다. 최근 그룹 '핑클' 출신 옥주현, 가수 김완선, 송가인, 배우 강동원 등의 소속사도 대중문화예술기획업에 등록하지 않은 채 운영해 사과했다.

