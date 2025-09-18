[온탕냉탕] 박보검, 인천공항 명예홍보대사 발탁→윤지온, 음주운전 적발

배우 박보검. 뉴시스

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 인천공항 명예홍보대사가 된 배우 박보검부터 만취 상태서 오토바이를 훔쳐 몰다 적발된 배우 윤지온까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲박보검, 인천공항 명예홍보대사 발탁

배우 박보검이 인천공항 명예 홍보대사에 위촉됐다. 18일 인천국제공항공사에 따르면 박보검은 앞으로 3년간 인천공항을 세계에 알리는 역할을 한다. 공사는 인천공항의 다양한 스마트 서비스 및 편의시설과 공사가 추진 중인 주요 혁신사업 홍보를 확대해 국민과의 소통을 한층 더 강화한다는 방침이다.

이학재 공사 사장은 “연기력, 스타성, 인성을 모두 갖춘 연예계 대표 미담 제조기 박보검 배우를 명예홍보대사로 위촉함으로써, 인천공항의 대내외 브랜드 가치를 제고하고 국민과의 소통을 더욱 활성화할 것으로 기대한다”고 전했다.

박보검은 폭싹 속았수다(넷플릭스)와 굿보이(JTBC), 박보검의 칸타빌레(KBS2) 등 활발한 방송 활동을 통해 2025 올해의 브랜드 대상에서 3관왕을 수상했으며 최근 아시아·남미 등 전 세계 14개 도시에서 팬미팅을 성료하는 등 글로벌 인지도를 높여 가고 있다.

가수 김종민. 뉴시스

▲새신랑 김종국 겹경사...데뷔 30주년 콘서트 매진

가수 김종국이 결혼이라는 큰 경사에 입어 또 한 번 기분 좋은 소식을 알렸다.

지난 16일 공연기획사 밝은누리 측은 김종국이 다음달 18~19일 서울 용산구 블루스퀘어 쏠트래블홀에서 데뷔 30주년 기념 콘서트 디 오리지널스(The Originals)를 연다고 밝혔다. 디 오리지널스는 김종국의 음악 여정을 총망라하는 무대로, 그룹 터보 시절의 히트곡부터 솔로 대표곡까지 선보인다.

자리는 이미 꽉 찼다. 이번 공연 티켓은 지난 15일 예매 시작과 동시에 전석 매진됐다. 주최사는 티켓을 구하지 못한 팬들을 위해 다른 지역 추가 공연을 검토 중이다.

1995년 터보로 데뷔한 김종국은 검은 고양이 네로, 회상 등으로 큰 인기를 누렸고, 2001년 솔로 가수로 전향해 한 남자, 사랑스러워 등의 히트곡을 발표했다. 가수 활동 외에도 런닝맨(SBS), 미운 우리 새끼(SBS) 등 방송 활동을 활발히 이어오고 있다. 지난 5일에는 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼했다.

그룹 라이즈. SM엔터테인먼트 제공

▲라이즈, 보이그룹 중 최단기간 日 도쿄돔 입성

그룹 라이즈(RIIZE)가 K-팝 보이그룹 중 최단기간 일본 도쿄돔 입성 기록을 세웠다.

라이즈는 내년 2월21~23일 도쿄돔에서 공연을 연다. 이들은 지난 13~15일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 첫 월드 투어 공연을 마친 후 이 소식을 전했다. 2023년 9월 데뷔 이후 약 2년5개월 만의 성과다. 국내를 넘어 해외에서도 막강한 관객 동원력을 보여주고 있는 라이즈의 글로벌 행보를 증명했다.

앞서 라이즈는 일본 레코드협회 기준 2023년 이후 데뷔한 K-팝 보이그룹 중 최초로 스트리밍 부문에서 겟 어 기타(Get A Guitar)로 골드 인증을 받고, 싱글·앨범 누적 출하량에 따른 골드 디스크 부문에서도 일본 싱글 럭키(Lucky)로 플래티넘 인증을 받았다. 올 초 발표한 첫 정규 앨범 오디세이(ODYSSEY) 역시 골드 인증을 획득하며 탄탄한 팬덤의 화력을 보여줬다.

배우 윤시온. 문화공간

▼윤지온, 만취 상태서 오토바이 훔쳐 몰다 적발

배우 윤지온이 음주운전으로 물의를 빚고 작품에서 하차했다. 윤지온은 지난 17일 SNS에 “불미스러운 일로 소식을 전하게 돼 마음이 무겁고 죄송하다. 지난 9월16일 기억을 못할 정도로 술에 취해 길에 세워져 있는 오토바이를 무단으로 타고 이동하는 잘못을 저질렀다”고 밝혔다.

윤지온은 모든 혐의를 인정했으며, 현재 피해 상황을 파악 중이다. 그는 “응원해 주시던 많은 분께 상처와 실망을 드려서 정말 면목이 없다. 죄송하다”며 “평생 뉘우치며 살겠다. 향후 이뤄질 조사에 성실히 임하고 내려질 처분에 대해 달게 받겠다”고 전했다.

윤지온은 음주운전으로 내년 방송 예정인 채널A 새 드라마 아이가 생겼어요에서 하차했다.

배우 박형식. 뉴시스

▼박형식, ‘회당 4억’ 고액 개런티설 해명

배우 박형식이 고액 개런티 루머에 대해 해명했다. 소속사 레브엔터테인먼트는 지난 17일 공식입장을 통해 박형식의 회당 출연료 4억원설을 부인했다.

소속사 측은 “최초 보도된 닥터슬럼프(JTBC)부터 이번 트웰브(디즈니+)까지 언론을 통해 노출된 박형식의 출연료는 사실과 다르다. 박형식은 맡은 작품마다 성실히 임하고 있다. 앞으로 활동도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주면 감사하겠다”고 전했다.

지난 16일 한 매체는 박형식이 트웰브 출연 당시 회당 4억원, 8회 총 32억원을 받았다고 보도했다. 제작비가 약 220~230억원인 수준에서 마동석 등의 출연료와 합쳐 배우 개런티가 30%를 넘겨 작품 완성도에 영향을 줬다는 주장까지 나왔다. 박형식은 지난해 닥터슬럼프 출연 당시 회당 5억원 수준의 출연료를 받았다는 설에 휩싸인 바 있다.

배우 이장우. 뉴시스

▼이장우, 카레집 9개월 만에 폐업

지난 16일 배우 이장우가 카레집을 운영한 지 9개월 만에 폐업한 사실이 알려졌다. 식당 가래 측은 포털사이트 지도사이트를 통해 “영업을 종료합니다. 찾아주셔서 감사합니다”라며 운영 종료 소식을 전했다.

해당 카레 전문점은 지난해 12월 이장우가 오픈해 화제를 모았다. 직접 운영한다는 소식에 관심을 받았지만, 적은 양에 비해 다소 비싼 가격이 책정돼 논란이 됐다. 카레는 기본 1만원이었으며 달걀노른자를 추가할 경우 500원을 추가로 받았다. 토핑이 많지 않은 카레 비주얼에 누리꾼의 혹평이 이어졌다.

이장우는 우동, 순댓국, 호두과자 등 여러 사업을 진행해 요식업의 왕자로 불렸으나 좋은 반응은 얻지 못했다. 다점포 운영을 두고 ‘사업병 아니냐’는 비판까지 받았다.

혹평이 이어지자 이장우는 한 유튜브 채널에 출연해 “처음엔 장사가 잘됐다. 그런데 점점 맛이 떨어지더라. 그럴 수밖에 없는 게 직원들이 너무 힘들어했다”며 “욕도 많이 먹었지만, 받아들이고 다시 시스템을 바꾸고 퀄리티를 이어가고 있다”고 밝혔다.

