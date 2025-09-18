부코페, 한국국제문화교류진흥원과 MOU 체결…김준호 “더 많은 해외 관객과 만남 이어갈 것”

부산국제코미디페스티벌조직위원회가 한국국제문화교류진흥원과 업무협약을 체결했다.

부산국제코미디페스티벌조직위원회(집행위원장 김준호)는 지난 16일(화) 서울 마포구 상암동 한국국제문화교류진흥원에서 한국국제문화교류진흥원(원장 박창식)과 업무협약(MOU)을 맺고, 국제문화교류 증진 및 한류의 지속적인 확산을 위해 본격적인 협력에 나선다.

두 단체는 국제문화교류의 활성화와 공연예술의 글로벌 확산을 목표로 공동 협력체계를 구축하기로 했다. 이뿐만 아니라 국제문화교류 및 한류 관련 사업의 기획, 추진, 공동 프로젝트 개발, 문화 홍보와 교류 증진 등 다양한 방면에서 지속적인 협업을 이어갈 예정이다.

특히 이번 협약은 올해로 13회째를 이어오며 아시아를 대표하는 코미디 축제로 자리매김한 부산국제코미디페스티벌과 국가 간 문화 교류 전문 기관인 한국국제문화교류진흥원이 함께한다는 점에서 의미가 크다. 앞으로 다양한 공연 콘텐츠의 국제적 확산뿐만 아니라, 글로벌 관객들에게 한류의 다채로운 매력을 선보이는 계기가 될 것으로 기대된다.

김준호 부산국제코미디페스티벌조직위원회 집행위원장은 “코미디를 통한 글로벌 문화 소통이 한층 활발해질 것으로 기대한다”라며 “이번 협약을 계기로 더 많은 해외 관객과의 만남을 이어가겠다”라고 밝혔다. 이어 박창식 한국국제문화교류진흥원 원장은 “부산국제코미디페스티벌과의 협력을 통해 국제문화교류의 영역을 넓히고, 한류 확산에도 긍정적인 성과를 거두기를 바란다”라고 전했다.

부산국제코미디페스티벌조직위원회는 이번 협약을 계기로 향후 공동 기획 공연, 국제 교류 사업, 홍보 협력 등 구체적이고 실질적인 협업을 지속적으로 추진할 계획이다.

