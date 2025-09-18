듀스도 거뜬하게… 거침없는 안세영, 중국 마스터스 8강

안세영. 사진=AP/뉴시스

손에 땀을 쥐게 한 듀스, 배드민턴 여제는 흔들리지 않았다.

안세영(삼성생명)이 세계랭킹 1위의 면모를 보여줬다. 접전을 이겨내고 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 750 중국 마스터스에서 8강에 올랐다. 18일 중국 선전 아레나에서 열린 대회 여자 단식 16강에서 미아 블릭펠트(덴마크·24위)를 2-0(23-21 21-14)으로 눌렀다.

승부처는 1세트였다. 안세영은 20-18로 앞서다 블릭펠트에게 두 점을 내주고 동점을 허용했다. 이어진 듀스에서 한 점을 먼저 내주면 패배 직전에 몰렸다. 하지만 특유의 집중력을 발휘했다. 곧바로 2연속 득점을 해내며 1세트를 거머쥐었다.

안세영은 2세트 분위기를 탔다. 11-11에서 5연속 득점으로 승기를 잡았다. 이후 여유롭게 경기를 풀어나갔다.

올해 7번째 우승컵을 향해 나아간다. 안세영은 말레이시아오픈과 인도오픈, 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈에서 차례로 우승했다. 아쉬움도 있었다. 지난달 30일 세계선수권대회 여자 단식 준결승에서 라이벌 천위페이(중국)에 패해 대회 2연패 달성에 실패했다.

다시 시작이다. 세계선수권대회 이후 처음 참가한 이번 대회에서 순항하며 우승 가능성을 키웠다.

