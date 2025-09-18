지드래곤, ‘818 BLOOM’ 출시 앞두고 해외 보도 이어져 “평화 위해 지금 행동하라”

사진=’818 BLOOM’ 중국 언론 'sohu' 보도

K팝 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)이 세계 평화를 향한 염원을 담아 선보이는 한정판 시그니처 블록 꽃 ‘818 BLOOM’에 대해 해외 언론이 잇달아 관심을 보이고 있다고 18일 밝혔다.

지드래곤의 브랜드 피스마이너스원(PEACEMINUSONE)은 세계 2위 블록 완구 기업 옥스포드(Oxford)와 손잡고 이번 제품을 출시한다. 818 BLOOM은 세계 최초로 아티스트의 페르소나를 모티브로 한 DIY 블록 창작물로, 지드래곤이 직접 디자인 작업에 참여해 의미를 더했다.

지난 15일 공개된 티저 영상은 “평화로운 세상을 위해 지금 행동하라(Act Now for a Peaceful World)”는 메시지를 담아 제품의 핵심 콘셉트를 미리 소개했다.

중국, 태국, 대만 등 해외 주요 매체는 818 BLOOM을 “지드래곤의 시그니처 꽃을 블록 굿즈로 구현한 창작물로, 세계 평화를 향한 아티스트의 염원과 철학이 담겨 있다”고 보도하며 큰 관심을 나타냈다.

지드래곤은 그동안 평화에 대한 꾸준한 관심과 실천을 이어온 대표적 아티스트다. 지난 2016년 튀르키예와 벨기에에서 잇달아 테러가 발생했을 당시 그는 자신의 SNS에 “브뤼셀을 위해 기도합니다, 튀르키예를 위해 기도합니다, 평화를 위해 기도합니다, 인류를 위해 기도합니다, 그리고 이 세상을 위해 기도합니다”라는 메시지와 함께 벨기에 국기를 배경으로 한 기도하는 손 그림을 게재해 큰 반향을 일으킨 바 있다.

최근에는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 홍보대사로 공식 위촉되며 세계 평화를 위한 행보를 이어가고 있다.

지드래곤의 평화 메시지를 담은 한정판 블록 꽃 ‘818 BLOOM’은 세계 평화의 날인 오는 21일, 주요 국가의 온라인 플랫폼을 통해 사전 예약 판매를 시작한다.

황지혜 기자

