컬처·의료와 만난 한국형 웰니스의 미래를 그리다

“한국의 웰니스가 K컬처, K의료와 만나 이제는 세계를 치유합니다.”



세계비즈앤스포츠월드가 주최하는 ‘월드 웰니스관광페어 인 서울 2025(월드 웰니스페어 2025)’가 18일 서울 용산구 공간 오즈에서 성대한 막을 올렸다. 올해 4회째를 맞은 행사는 이틀간 시민과 외국인 관광객을 대상으로 다양한 웰니스 체험 프로그램을 진행하며 웰니스의 나아갈 방향을 모색한다.

‘월드 웰니스 관광페어 인 서울 2025’가 18∼19일 이틀 동안 서울 용산구 공간 오즈에서 진행된다. 첫날 개막식에서 배진환 세계비즈앤스포츠월드 편집국장, 윤혜진 경기대 관광개발학과교수, 이종훈 스마트관광협회부회장, 길기연 서울관광재단 대표이사, 문준식 세계비즈앤스포츠월드 대표이사, 김세원 한국문화관광연구원장, 김진국 한국의료관광진흥협회장, 박종달 한국관광협회중앙회 상근부회장, 박재석 한국관광공사 홍보실장, 이문원 이문원한의원 대표원장(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. 김두홍 기자

웰니스 콘텐츠는 이제 일상 속에 자리잡으며 하나의 라이프스타일로 자리잡았다. 여기에 K컬처의 인기가 뜨거워지면서 외국인들도 한국의 웰니스에 관심을 모으고 있다. 올해 행사는 ‘K웰니스, 세계를 치유하다’를 주제로 펼쳐진다. 그동안 행사를 통해 웰니스 도시로서의 서울을 조망하고 아름다운 국내 웰니스 관광지를 알리며 웰니스 트렌드를 소개했다면 올해는 의료관광, 한의관광 등이 더해진 한국형 웰니스 콘텐츠의 본질을 소개한다.



이날 오전 10시 30분 개막을 알리는 축하공연이 포문을 열었다. 퓨전국악팀 적감이 국악과 현대음악의 조화를 이루는 멋진 공연을 펼쳐 분위기를 고조시켰다.



개막식에는 문준식 세계비즈앤스포츠월드 대표이사를 비롯한 길기연 서울관광재단 대표이사, 김세원 한국문화관광연구원장, 박종달 한국관광협회중앙회 상근부회장, 김진국 한국의료관광진흥협회장, 박재석 한국관광공사 홍보실장, 윤혜진 경기대 관광개발학과교수, 이종훈 스마트관광협회부회장, 이문원 이문원한의원 대표원장 등 내외 귀빈들이 참석해 자리를 빛냈다.



문준식 대표이사는 인사말을 통해 “대한민국의 강점인 의료관광을 비롯한 한방, K푸드 등과 웰니스 관광의 시너지 효과를 모색하는 게 올해 행사의 주제”라며 “세계비즈앤스포츠월드는 그동안 웰니스 문화가 확산·발전하는 계기가 될 수 있도록 노력해왔다. 매년 새로운 개념의 웰니스 프로그램을 개발해 쇼케이스 형태로 선보여 왔고 이 프로그램들이 우리나라 웰니스 관광 산업이 질적 성장을 하는데 마중물 역할을 했다고 자부한다”고 밝혔다.



이후 내빈들의 축사가 이어졌다. 더불어민주당 박주민·조계원 의원은 영상 축하 메시지로 참가자들과 만났다. 길기연 서울관광재단 대표이사도 축사를 통해 이번 행사를 응원했다. 기조연설자로 나선 김진국 한국의료관광진흥협회장(비앤빛 안과 대표원장)도 ‘치유와 회복의 여정, 한국이 답하다’를 주제로 K웰니스의 한 축을 이끌고 있는 의료관광과 K웰니스 결합의 중요성에 대해 소개했다.



이번 행사에서는 이틀간 알찬 웰니스 체험 프로그램이 이어진다. ▲몸의 움직임을 통해 서로를 이해하는 ‘무브 투 커넥트(Move to Connect): 무브 워크숍’을 시작으로 ▲퍼멘팅 타임(Fermenting Time): 슬로우 라이프 막걸리 클래스 ▲브레스 앤 얼라인(Breathe & Align): 요가 & 명상 ▲사운드 리트릿(Sound Retreat): 사운드 힐링 ▲타악과 핸드팬으로 글로벌 리듬을 체험하는 ‘글로벌 비트 랩(Global Beats Lab)’ ▲전통 조각보 문양에서 영감을 얻어 우드 트레이를 제작하는 ‘크래프티드 루츠(Crafted Roots)’ 공예 워크숍 ▲일상 속 활력을 회복하는 ‘에브리데이 리셋(Everyday Reset): 데일리 요가’ 등이 진행된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]