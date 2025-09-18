14층 아파트 높이의 경마장 대형 스크린에서 영화를 관람한다.



한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 오는 20, 21일 이틀간 ‘동네방네BIFF’를 개최한다. 부산국제영화제의 대표 시민 참여 프로그램인 동네방네BIFF는 부산 전역의 개성 있는 공간을 영화 상영관으로 변신시켜 지역민과 가까이 만나는 행사다.

동네방네BIFF가 열리는 렛츠런파크 부산경남

렛츠런파크에서 열리는 행사는 영화 상영 3시간 전부터 사전 프로그램을 진행해 가족과 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험으로 꾸며진다. 경마와 영화제에 관련된 문제를 푸는 보물찾기 게임, 내부 셔틀버스를 타고 즐기는 렛츠런투어, 1등 말을 찾는 경주 응원 이벤트가 열린다. 프로그램 사전 신청자들에게는 영화 관람에 빼놓을 수 없는 먹거리인 이재모 피자와 삼진 어묵을 비롯해, 다양한 기념품과 증정품이 제공된다.



20일에는 귀신 같은 운전 실력과 음악적 감각을 지닌 탈출 전문 드라이버 이야기를 그린 액션 영화 ‘베이비 드라이버(2017)’가, 21일에는 경마 멜버른컵에 도전하는 여성 기수의 열정을 담은 감동 실화극 ‘라라걸(2020)’이 상영된다. 두 작품은 모두 렛츠런파크 관람대 앞 초대형 전광판(41.2x6.0m)을 통해 상영된다.



최근 국제 무대에서 뛰어난 활약을 보인 경주마 ‘글로벌히트’의 활약을 조명한 특집 다큐(10분)가 앞서 상영된다. 상영되며, GV(Guest Visit)도 마련된다. 21일에는 국가 대표 여성 기수인 김혜선, 최은경 과 함께하는 토크 콘서트와 기수들의 애장품을 증정하는 시간을 가진다.



행사는 20일 오후 4시에 시작해 10시30분까지, 21일은 오후 2시에 시작해 8시30분까지 진행된다. 엄영석 한국마사회 부산경남지역본부장은 “이번 행사를 통해 지역 주민들이 영화를 매개로 경마공원을 새롭게 경험하고, 문화와 레저가 조화롭게 어우러진 개방적인 휴식 공간으로 인식할 수 있는 기회가 마련될 것”이라고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]