팔로워 6만 ‘가짜 손석구’ 잡으러 진짜 손석구 등판[전문]

사진= 배우 손석구가 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나인 퍼즐' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 손석구가 자신을 사칭하는 SNS 계정에 강경한 입장을 밝혔다.

손석구는 18일 자신의 SNS를 통해 사칭 계정의 화면을 캡처한 사진을 직접 게시하며 “사칭 계정 캡처 사진”이라는 설명을 덧붙였다.

공개된 계정은 손석구의 실제 계정과 비슷한 아이디를 사용하고 있었고, 공식 인증 마크인 블루뱃지(파란 체크 표시)까지 달려 있었다. 팔로워 수는 6만 4천여 명에 달한다.

사진= 손석구 사칭 SNS 계정 캡처

이에 대해 손석구는 “사칭으로 인해 저와 제 파트너들이 실질적인 피해를 입을 수 있다”며 “블루뱃지를 제거해주시고, 계정 목적을 명확히 밝혀주시면 감사하겠다”고 당부했다.

또한 그는 “소속사를 통해 DM으로 경고 메시지를 보냈으나 차단당해 부득이하게 공개적으로 요청드리는 것”이라며 “혹시 제가 모르는 사칭 계정을 운영 중인 분이 있다면 이 기회에 함께 조치 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 손석구는 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘나인 퍼즐’에 출연했으며, 넷플릭스 작품 ‘로드’와 영화 ‘문유’에서도 활동을 이어가고 있다.

이하 손석구 글 전문 사칭 계정 캡쳐사진입니다. 사칭행위로 인해 저와 제 파트너들이 잠재적 손해를 입을 수 있다는 점을 깊이 인지하시어 블루뱃지는 내려주시고 계정의 용도를 분명히 밝혀주시면 감사하겠습니다. 이미 회사를 통해 디엠 고지를 드렸지만 차단을 하신바 부득이하게 공개적으로 부탁드립니다. p.s 혹 제가 모르는 사칭계정 운영하시는 분이 또 계시다면 더불어 부탁 좀 드릴게요! 모두 즐거운 하루 되시길.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]