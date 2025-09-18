스마일게이트, ‘미래시’ 첫 애니 PV 티저 공개

‘미래시: 보이지 않는 미래’ 애니 PV 티저 공개. 스마일게이트 제공

스마일게이트가 컨트롤나인이 개발하고 있는 신작 수집형 역할수행게임(RPG) ‘미래시: 보이지 않는 미래’의 공식 유튜브 채널을 오픈하고, 첫 애니메이션 PV(프로모션 비디오) 티저를 공개했다고 18일 밝혔다.

공개된 2D 애니메이션 PV 티저 ‘당신이라면, 바꿀 수 있을까요?’는 엔데, 이츠카, 티에리아 등 세 명의 주요 캐릭터들이 치열하게 전투를 펼치는 모습이 담겼다. 세 캐릭터는 반복되는 절망적인 상황에서도 희망적인 미래를 위해 싸우며 미래시만의 세계관과 분위기를 전한다.

스마일게이트는 추후 2D 애니메이션 PV 풀 버전을 공개 예정이며, 이외에도 다양한 콘텐츠와 게임 정보를 미래시의 공식 유튜브, X 등 공식 채널에서 순차적으로 업로드하며 이용자들과의 소통을 확대해 나갈 계획이다.

미래시는 승리의 여신: 니케, 세븐나이츠2 등의 핵심 개발진이 모여 설립한 컨트롤나인의 신작으로, 내년 PC 온라인과 모바일 등 다양한 플랫폼 출시를 목표로 하고 있다. 특히 승리의 여신: 니케 등 다수의 서브컬처 게임 개발에 참여했던 김형섭(혈라) 일러스트레이터가 아트 디렉터를 맡으며 주목을 받고 있다.

