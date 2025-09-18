하이브로, ‘드래곤빌리지’ 시즌6 두 번째 에피소드 4년 만에 공개

하이브로(대표 원세연)는 자사의 인기 수집형 RPG 모바일게임 ‘드래곤빌리지’가 9월 18일 시즌6 두 번째 에피소드를 업데이트한다고 18일 밝혔다.

지난 2021년 첫 번째 에피소드 공개 이후 4년 만에 진행되는 대규모 시나리오 업데이트다.

이번 업데이트에서는 봉인되어 있던 신규 대륙 ‘레무리아’가 새롭게 열리며, 유저들은 시나리오를 통해 ‘레무리아’에 입장할 수 있다. 또, 다양한 전투 패턴을 지닌 보스가 등장하는 ‘레무리아 입구 레이드’가 추가되어 한층 전략적인 전투를 경험할 수 있다.

총 5개 구역으로 구성된 ‘요새 미드가르드’에서는 적을 처치해 버프와 열쇠를 획득하고, 이를 활용해 최종 보스 ‘요르문간드’에 도전하는 등 한층 깊어진 모험을 즐길 수 있다.

신규 성장 시스템도 도입된다. 새로운 아이템 ‘펜던트’와 이를 강화하는 ‘인챈트’ 시스템, ‘강림 드래곤’의 등급 한계를 확장하는 ‘강림 축복’이 추가된다. 특히 두 시스템에는 이야기의 핵심 재료인 ‘카닐’이 사용되어 세계관 몰입감을 한층 높였다.

업데이트를 기념해 파격적인 보상 이벤트도 열린다. 이벤트 기간 동안 접속만 해도 ▲45레벨 7.0 초월 엔젤 드래곤 ▲강림 진화 재료 ▲정령 10+1 뽑기권 등 모든 보상을 100% 획득할 수 있다. 아울러 젬 해제 비용을 전면 무료화하여 유저들이 자유롭게 덱을 구성할 수 있도록 편의성도 개선했다.

‘드래곤빌리지’는 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 업데이트에 대한 자세한 내용은 공식 커뮤니티를 통해 확인 가능하다.

하이브로는 “오랜 시간 기다려주신 테이머님들께 깊이 감사드리며, 드디어 시즌6의 새로운 막을 열게 되어 기쁘다”며 “새로운 대륙과 성장 시스템을 마음껏 즐기실 수 있도록 풍성한 보상과 편의성 개선을 준비했으니 설렘 가득한 여정을 떠나보시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]