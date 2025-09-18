엑소 수호, 고액 기부자 모임 ‘아너 소사이어티’ 가입…션 “쉬운 일 아냐”

엑소(EXO) 멤버 수호가 고액 기부자 모임 ‘아너 소사이어티’ 회원임을 공개했다.
수호는 17일 공개된 유튜브 채널 ‘션과 함께’ 영상에 출연해 가수 션과 함께 6km 러닝을 마친 뒤 진솔한 대화를 나눴다.
영상에서 션이 “지금까지 인생에서 가장 잘했다고 생각하는 일은 무엇인가?”라고 묻자, 수호는 “가수의 길을 선택한 것이 잘한 일 같다”고 말하며 “기부를 하다 보니 ‘아너 소사이어티’에 가입하게 됐는데 뿌듯하다”고 덧붙였다.
이에 션은 “아너 소사이어티는 1억 원 이상 고액 기부자에게 주어지는 명예”라며 “쉽게 이룰 수 있는 일이 아니다”라고 칭찬했다.
수호는 기부를 시작한 계기에 대해 “데뷔 초 정산 금액이 많지 않았는데, 부모님께서 처음 번 돈으로 남을 도우면 좋겠다고 하셨다”며 “그 말에 따라 직접 알아보고 기부를 시작하게 됐다”고 회상했다.
또 수호는 “팬들이 제 기부를 보고 따라 하기도 해서 뿌듯하다”고 전했다. 수호의 어머니는 션 가족과 관련된 쇼츠 영상을 가족 단톡방에 공유할 정도로 션의 선행을 존경한다고도 밝혀 웃음을 자아냈다.
마지막으로 수호는 “일도, 기부도 자기만족에서 시작하는 것이 중요한 것 같다”고 말했고, 이에 션은 “행복한 마음에서 시작해야 꾸준히 이어갈 수 있다”며 공감했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]