이효리, 덜어낼수록 빛나는 존재감…WWD 코리아 10월호 커버 장식

WWD 코리아가 이효리와 프렌치 브랜드 쟈딕앤볼테르가 함께한 10월호 커버 화보를 공개했다. 사진 = 쟈딕앤볼테르

WWD 코리아가 이효리와 프렌치 브랜드 쟈딕앤볼테르가 함께한 10월호 커버 화보를 공개했다.

공개된 화보 속 이효리는 쟈딕앤볼테르만의 시크함과 여유로움 감성을 동시에 드러내며 본연의 매력을 보여준다. 꾸밈없이 담백한 태도와 자유로운 무드는 그녀가 추구하는 삶의 철학을 고스란히 반영한다.

화보와 함께 진행된 인터뷰에서 이효리는 요가를 통한 일상의 변화와 새로운 도전에 대해 솔직한 목소리를 전했다. “몸이 굳으면 마음도 같이 굳고, 반대로 몸이 풀리면 마음도 풀린다”며 요가가 자신에게 가져다준 균형을 강조했다.

사진 = 쟈딕앤볼테르

또한 최근 서울에 오픈한 요가원 ‘아난다’에 대해서는 “더 많은 사람들이 찾아와 주셔서 감사하다. 작은 경험이 또 다른 동네 요가원으로 이어지는 선순환이 가장 보람 있다”라고 전하며 공동체적 가치를 중시하는 철학을 드러냈다.

한편, 이효리는 오는 방영을 앞둔 메이크업 서바이벌 프로그램 <저스트 메이크업>의 MC로 시청자들을 만난다. 메이크업을 “오래 사랑해 온 분야”라고 소개하며, 현장에서 전문가들의 열정과 치밀한 준비 과정을 지켜보며 감사함이 더욱 커졌다고 전했다.

음악 활동에 대한 팬들의 기대에도 답했다. “요가원을 열었다고 앨범을 안 내겠다는 건 아니다. 좋은 곡이 온다면 올해 안에 싱글이라도 내고 싶다”라고 전하며, 음악과 무대에 대한 의지를 분명히 했다.

사진 = 쟈딕앤볼테르

가수 이효리의 새로운 면모를 담은 화보와 심도 있는 인터뷰 전문은 WWD KOREA 10월호에서 독점 공개되며, 무빙 커버와 메이킹 필름 등 다양한 콘텐츠는 WWD KOREA 공식 유튜브, 인스타그램, 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]