'23일 컴백' 더킹덤, 한복 자태로 강렬한 귀환…앨범 기대 ↑

23일 컴백하는 더킹덤이 한복 콘셉트 포토를 공개했다.

그룹 더킹덤(The KingDom)은 18일 0시 공식 SNS를 통해 스페셜 앨범의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 단체 포토 속 더킹덤은 고풍스러운 한복 자태를 뽐냈다. 이와 함께 신비로운 분위기를 풍겨 신보에 대한 궁금증을 자아냈다.

또한 멤버별 개인 콘셉트 포토에서는 클래식하면서도 세련된 한복을 소화하며 각자의 색을 보여줬다. 정제된 포즈와 시선은 서로 다른 분위기를 담아내 시선을 끌었다.

더킹덤은 이번 스페셜 앨범을 통해 기존 세계관의 틀에서 잠시 벗어나 팬들에게 하고 싶은 이야기를 전할 예정이다. 특히 두 가지 버전으로 공개된 콘셉트 포토는 전통과 현대가 공존하는 더킹덤만의 정체성을 보여주고 있어 글로벌 팬들의 관심을 모은다.

2021년 데뷔한 6인조 보이그룹 더킹덤은 앨범마다 새로운 콘셉트와 세계관을 담은 독창적인 시도로 '시네마틱돌'이라는 별칭을 얻었다. 음악, 퍼포먼스, 영상미를 하나의 서사로 엮어내며 국내외 팬들로부터 큰 호응을 얻었다. 또 미국 아마존 뮤직 차트와 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에 진입하는 등 글로벌 시장에서도 주목받고 있다.

