드림에이지 ‘아키텍트’, 다음달 22일 출시…쇼케이스 성료

다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 쇼케이스를 성료한 가운데 정식 출시일을 공개했다.

드림에이지는 자사가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 아키텍트가 다음 달 22일 정식 출시된다고 18일 밝혔다.

이는 전날(17일) 진행한 온라인 쇼케이스 아키팩트를 통해 먼저 공개됐다. 쇼케이스에선 게임의 지향점과 핵심 요소, 차별점, 향후 운영 방향성도 함께 소개했다.

박범진 아쿠아트리의 대표는 “오랜 시간 다양한 MMORPG를 개발해 오면서 플레이어들이 진정으로 즐거움을 느끼는 순간은 언제일까 질문했다. 그 오랜 고민과 노력의 결실이 아키텍트”라며 “아키텍트라는 이름에 걸맞게 그 어떤 세상보다 더 정성스럽게 이 세계를 설계하고 구축했다. 이 세계를 만들면서 느낀 열정과 설렘이 온전히 여러분의 것이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

개발진에 따르면 아키텍트는 3가지 차별화 포인트를 갖고 있다. 빼어난 외형을 넘어 게임 세계관에 절묘하게 녹아든 생동감 넘치는 캐릭터, 이에 몰입도를 더하는 심리스 월드, 동료와 힘을 합쳐 공략하는 던전과 지혜로 푸는 고대 유적의 퀴즈, 비행과 활강을 통해 도전하는 콘텐츠 등이 대표적이다.

핵심 콘텐츠는 범람과 대범람이다. 아키텍트를 대표하는 PvE 콘텐츠로, 이중 범람은 세 가지 형태로 구현되며 필드 곳곳에서 24시간 무작위로 발생한다. 대범람은 정해진 시간에 월드 전역을 뒤덮는 대규모 서버 이벤트다. 특히 대범람에서 등장하는 최종 보스는 서버가 클리어한 범람 단계에 따라 난이도와 보상이 달라지며, 이를 통해 서버 간 경쟁과 참여자들의 자발적 협동이 유도된다.

아키텍트는 이 같은 매력을 극대화하기 위해 모든 이용자가 하나의 공간에서 부딪히는 단일 채널 구조를 채택했다. 유지인 드림에이지 사업팀장은 “끊김 없는 생생함을 제공하기 위해 단일채널을 선택했다”면서 “주요 파트너사들과 협업해 다양한 기기 환경에서 안정적인 성능을 보장하도록 준비했다”고 강조했다.

5인 협력 던전 균열, 세계관의 중심이 되는 거인의 탑 등 다양한 콘텐츠도 베일을 벗었다. 전략적 플레이가 중요한 대규모 클랜 콘텐츠 신석 점령전 역시 업데이트 플랜을 통해 공개됐다.

수익모델(BM)도 신중을 다해 설계됐다. 유 팀장은 “유저의 스트레스를 줄이는 방향을 최우선으로 삼았다. 합리적인 구매가 가능하도록 납득할 수 있는 가격과 상품들로 구성했고, 억지로 사야만 하는 상품이 아니라 적절한 가격으로 구매했을 때 충분히 만족할 수 있게 준비했다. 납득이 가지 않는 상품 판매는 지양할 계획”이라고 말했다.

드림에이지는 정식 출시까지 막바지 담금질에 집중할 예정이다.

정우용 드림에이지 대표는 “아키텍트는 이용자들에게 새로운 기준점을 제시하고 싶은 우리의 도전이 담긴 작품”이라며 “정식 출시까지 남은 기간 최선을 다해 완성도를 끌어올려 오랫동안 사랑받을 수 있는 MMORPG로 자리매김하겠다”고 말했다.

