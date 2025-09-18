더 시에나 라운지 청담, 가을 신메뉴 3종 출시

더 시에나 라운지 청담이 가을을 맞아 계절 한정 ’가을 셀렉션 3종’ 신메뉴를 출시했다.

이번 셀렉션은 가을의 감성과 제철 재료를 가득 담은 ▲크랩을 넣은 참나물 크림 파스타 ▲새우 버거와 감자튀김 ▲바나나 프렌치 토스트, 버터 치즈 크림 3종으로 선보인다.

크랩을 넣은 참나물 크림 파스타는 신선한 크랩과 향긋한 참나물이 어우러진 진한 풍미의 파스타다. 새우 버거와 감자튀김은 탱글한 새우 패티와 신선한 채소와 번, 그리고 바삭한 감자 튀김이 곁들여져 풍부한 식감을 자랑한다. 마지막으로 ‘바나나 프렌치 토스트’는 달콤한 바나나와 부드러운 버터 치즈 크림을 더해 깊은 가을의 맛을 완성했다.

더 시에나 라운지 청담 관계자는 ‘가을 셀렉션 3종’ 신 메뉴는 가을 한정으로 선보이는 시즌 한정 메뉴로, 라운지의 트렌디한 분위기를 동시에 만끽할 수 있는 메뉴”라며 “앞으로도 계절에 따른 시즌 한정 메뉴를 출시하여 청담의 감각적인 다이닝 경험을 선보일 것”이라고 밝혔다.

이번 가을 신 메뉴는 더 시에나 라운지 청담 지하 1층 비노 냅 시에나와 5층 루프탑 바 디아만테에서 만나볼 수 있다.

한편, 더 시에나 라운지 청담은 호텔 급 품격있는 다이닝과 라운지의 자유로운 감각을 동시에 경험할 수 있는 공간이다. 올 가을 신메뉴는 계절의 정취와 트렌디한 미식 문화를 동시에 담아내며 고객들에게 새로운 만족을 선사할 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

