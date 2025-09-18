박정민, 1인 2역 이어 예능감도 발휘…‘카더정원’ 출격

배우 박정민이 유튜브 채널 ‘카더정원’ 출연을 예고하며 영화 ‘얼굴’ 홍보에 박차를 가하고 있다. 사진 = 플러스엠 엔터테인먼트

영화 얼굴은 9월 11일 극장 개봉 이후 관객들의 뜨거운 반응을 얻고 있는 작품으로, 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 ‘임영규’와 살아가던 아들 ‘임동환’이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린다.

박정민은 이 작품에서 시각장애를 가진 전각 장인 ‘임영규’의 젊은 시절과 그의 아들 ‘임동환’까지 1인 2역 연기 변신으로 관객들의 압도적인 호평을 이끌어내며, 극장가를 사로잡는 연기에 이어 홍보에서도 맹활약하며 팬들을 즐겁게 하고 있다.

무대인사, 인터뷰, 라디오 출연과 함께 다양한 유튜브 채널을 통해 ‘얼굴’ 홍보를 이어가며 바쁜 나날을 보내고 있는 박정민은 9월 18일(목) 19시 유튜브 채널 ‘카더정원’ 출연을 확정하며 기대감을 높이고 있다.

‘카더정원’ 채널의 다양한 콘텐츠 중 ‘보드게임 동호회’에 출연하는 박정민은 미리 게임 규칙을 숙지하는 열정을 발휘, 특유의 입담과 함께 보드게임 동호회 멤버들과 화기애애한 분위기로 구독자들을 사로잡을 예정이다.

한편, 박정민이 1인 2역으로 열연을 펼친 영화 ‘얼굴’은 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

