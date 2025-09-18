지드래곤, K-브랜드지수 1위…“글로벌 입지 구축”

가수 지드래곤. 뉴시스

빅뱅의 멤버이자 솔로가수 지드래곤(G-DRAGON)이 K-브랜드지수에서 상위를 기록하며 존재감을 과시했다.

빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 K-브랜드지수 보이 그룹 개인 부문 1위에 지드래곤이 선정됐다고 18일 발표했다.

K-브랜드지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 빅데이터 시스템으로, 기존의 빅데이터 분석 시스템과 달리 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 토대로 진행하고 있다.

이번 K-브랜드지수 보이 그룹 개인 부문은 주요 포털사이트 검색량 상위 주요 보이 그룹 개인을 대상으로, 지난달 1일부터 31일까지의 온라인 빅데이터 2억5626만3540건을 분석해 진행됐다.

1위에는 지드래곤이 이름을 올렸고, 다음으로 방탄소년단 뷔(2위), 방탄소년단 지민(3위), 아스트로 차은우(4위), 방탄소년단 정국(5위), 방탄소년단 제이홉(6위), 라이즈 원빈(7위), 샤이니 민호(8위), 세븐틴 호시(9위), 엑소 백현(10위) 등이 톱10 순위를 이었다.

류원선 아시아브랜드연구소 리서치센터장은 “K-컬처를 상징하는 보이 그룹 개인 브랜드 가치는 단순히 음악 활동이나 팬덤 규모를 넘어 광고·패션·환경 캠페인에서의 활용 영역과 직결되고 있다. 최근의 순위 변화는 개인 아티스트가 가진 글로벌 인지도와 협업 시너지에 따라 브랜드 밸류가 빠르게 재편되고 있음을 보여준다”라고 분석했다.

이어 “지드래곤이 또 다시 1위에 등극하며 글로벌 아티스트로서의 입지를 확고히 구축한 것으로 평가된다. 특히 지드래곤은 세계 평화의 날에 맞춰 제작한 818 블룸(BLOOM)으로 인해 격이 다른 존재감을 입증했다. 이번 프로젝트는 K-팝 스타의 공익적 메시지가 어떻게 세상을 변화시킬 수 있는지 잘 보여주는 사례가 될 것”이라고 설명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]