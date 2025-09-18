그라비티, 인디 타이틀로 日 공략…도쿄게임쇼 참가

그라비티가 ‘도쿄게임쇼 2025’에 참가해 타이틀 6종을 출품한다. 그라비티 제공

글로벌 게임 기업 그라비티가 인디게임 타이틀로 일본 시장을 공략한다.

그라비티는 일본 지사인 그라비티 게임 어라이즈(GGA)가 오는 25일부터 28일까지 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘도쿄게임쇼 2025’에 참가한다고 18일 밝혔다.

그라비티 게임 어라이즈는 본사 또는 지사에서 서비스 중이거나 출시 예정인 타이틀 시연 기회를 제공하며 유저들과 실시간 소통할 예정이다.

그라비티 게임 어라이즈는 이번 행사에서 PC 및 콘솔 타이틀 5종과 모바일 게임 1종, 총 6종을 출품한다. 베이커리 경영 액션 역할수행게임(RPG) ‘아루타(Aeruta)’, 탐색형 2.5D 액션 RPG ‘트와일라잇 몬크(Twilight Monk)’, 소울라이크 보스 러시 ‘라이트 오디세이(Light Odyssey)’, 메트로배니아 어드벤처 ‘더 굿 올드 데이즈: 누기스의 대모험(THE GOOD OLD DAYS: 누기스의 대모험)’, 레이스 액션 게임 ‘하시레 헤베레케:EX(Hashire HEBEREKE:EX)’와 그라비티 본사에서 개발한 땅파기 퍼즐 RPG ‘스코프 히어로(SCHOP HERO)’다.

아루타는 던전 탐험과 베이커리 경영을 더한 하이브리드 액션 RPG로 2D 픽셀 아트의 아늑한 감성을 느낄 수 있다. 트와일라잇 몬크는 쿼터뷰 시점의 맵과 타격감 넘치는 횡스크롤 무술 액션, 손글씨 풍의 독특한 일러스트가 특징이다. 라이트 오디세이는 빛이 사라진 어둠의 고대 문명을 배경으로 한 액션 게임으로 빛을 되찾아 나서는 모험을 담고 있다.

더 굿 올드 데이즈: 누기스의 대모험은 아버지의 빚을 갚기 위해 나선 주인공이 친구들과 힘을 합쳐 제시간에 돈을 모아 나가는 과정의 재미를 느낄 수 있다. 하시레 헤베레케:EX는 썬소프트에서 발매한 레이싱 게임 원작을 현대적으로 리메이크했으며 개성 있는 캐릭터와 함께 다양한 모드의 레이싱을 즐길 수 있다. 스코프 히어로는 땅을 파서 함정을 피해나가는 퍼즐 요소와 캐릭터를 날려 싸우는 배틀 시스템을 결합한 게임으로 전날(17일) 일본 지역에 정식 론칭했다.

박현준 그라비티 게임 어라이즈(GGA) 이사는 “올해 도쿄게임쇼에는 그라비티 게임 어라이즈에서 퍼블리싱 하는 각양각색 매력을 가진 인디 게임들과 본사에서 직접 개발한 신선한 콘셉트의 모바일 게임을 출품해 현지 유저들에게 한층 즐거운 경험을 선사할 수 있을 것이라고 생각한다”며 “행사 기간 동안 그라비티 게임 어라이즈 부스에 들러 게임을 체험하고 다양한 의견을 남겨주시기 바란다. 앞으로도 개성 넘치는 타이틀을 지속 개발, 발굴해 나가도록 노력하겠다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]