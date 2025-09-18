NCT도영, 실제 애정템 ‘바이오던스’ 전속 모델 발탁

사진=바이오던스

글로벌 뷰티 브랜드 바이오던스(Biodance)는 NCT 도영을 새로운 전속 모델로 발탁했다고 18일 밝혔다.

K-뷰티 브랜드 바이오던스는 새로운 모델로 도영을 발탁한데 대해 단순한 협업이 아닌 브랜드와 아티스트가 실제로 맺어온 인연에서 출발한 진정성 있는 연결고리를 모델 선정의 이유로 밝혔다.

도영은 과거 NCT 자체 컨텐츠를 통해 본인이 촬영 전날 실제로 사용한 제품으로 바이오던스의 히어로 제품인 리얼 딥 마스크를 소개하며 “3시간 팩”, “투명해지는 팩”이라며 자세한 설명과 함께 제품을 언급했고, 이 장면은 팬들 사이에서 큰 화제가 되며 ‘도영의 애정템’으로 자리 잡았다.

사진=바이오던스

바이오던스 관계자는 “도영은 아티스트로서 음악, 연기, 예능 등 다양한 분야에서 꾸준히 성장하며 보여준 성실함과 진정성이 브랜드가 추구하는 가치와 깊이 맞닿아 있다”며 “브랜드 철학을 가장 잘 보여줄 수 있는 최적의 모델이라고 판단했다”고 전했다.

바이오던스의 히어로 제품인 ‘리얼 딥 마스크’는 누적 판매량 1억 장을 돌파하며 하이드로겔 마스크 카테고리 내 독보적인 존재감을 입증하고 있다. 이어 포어 퍼펙팅 콜라겐 펩타이드 세럼과 크림을 비롯한 차세대 히어로 라인업을 강화하고 있으며, 스킨케어와 클렌징 제품군까지 확장해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다. 또한 국내에서는 올리브영을 중심으로 유통 채널을 확대하고, 해외에서는 세포라, 부츠, 왓슨스, 라쿠텐, 엣코스메 등 글로벌 유통망을 다각화하며 빠르게 성장하고 있다.

앞으로 바이오던스는 도영과 함께 뛰어난 제품력은 물론, 내면과 외면의 고유한 아름다움이라는 핵심 가치 ‘GLOW’를 전파하는 다양한 브랜딩 활동을 전개할 계획이다. 나아가 한국과 일본을 비롯한 아시아 전역에서 온·오프라인 접점을 확대하며 소비자와의 브랜드 경험을 강화, 글로벌 뷰티 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 할 방침이라고 밝혔다.

황지혜 기자

