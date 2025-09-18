9월의 신부? 에스파 카리나, 웨딩드레스 입고 “엄마 나 결혼해”

사진= 에스파 공식 유튜브 채널 화면 캡처

그룹 에스파의 카리나가 눈부신 웨딩드레스 자태를 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

16일 에스파 공식 유튜브 채널에는 ‘지금 우리 애가 콘서트 VCR 찍을 건데 좋은 댓글 많이 남겨줘 | 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE VCR Behind’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 멤버들은 드레스를 입고 청순하면서도 우아한 분위기를 연출했다.

특히 카리나는 오프 숄더 스타일의 웨딩드레스에 면사포를 매치해 한층 고혹적인 모습을 보여줬다. 그는 “지금 포장된 알처럼 예쁘게 나오고 있는 거 아니냐”라며 귀여운 농담을 던졌고, 이어 “엄마에게 이 영상 보내야겠다. 엄마, 오늘 나 결혼해. 나랑”이라며 재치 있는 멘트로 웃음을 자아냈다.

한편, 에스파는 10월 4~5일 일본 후쿠오카를 시작으로 도쿄, 아이치, 방콕, 오사카 등 아시아 각지에서 1만 석 이상의 대규모 아레나 투어를 진행할 예정이다.

