9월의 신부? 에스파 카리나, 웨딩드레스 입고 “엄마 나 결혼해”

그룹 에스파의 카리나가 눈부신 웨딩드레스 자태를 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았다.
16일 에스파 공식 유튜브 채널에는 ‘지금 우리 애가 콘서트 VCR 찍을 건데 좋은 댓글 많이 남겨줘 | 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE VCR Behind’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 멤버들은 드레스를 입고 청순하면서도 우아한 분위기를 연출했다.
특히 카리나는 오프 숄더 스타일의 웨딩드레스에 면사포를 매치해 한층 고혹적인 모습을 보여줬다. 그는 “지금 포장된 알처럼 예쁘게 나오고 있는 거 아니냐”라며 귀여운 농담을 던졌고, 이어 “엄마에게 이 영상 보내야겠다. 엄마, 오늘 나 결혼해. 나랑”이라며 재치 있는 멘트로 웃음을 자아냈다.
한편, 에스파는 10월 4~5일 일본 후쿠오카를 시작으로 도쿄, 아이치, 방콕, 오사카 등 아시아 각지에서 1만 석 이상의 대규모 아레나 투어를 진행할 예정이다.
