‘미국 무대 완벽 장악’ 손흥민, MLS 무대 첫 해트트릭···LAFC, 솔트레이크 4-1 제압

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC) 손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

아무도 막지 못한다. 손흥민(LAFC)이 미국 무대서 첫 해트트릭을 기록하며 대승을 이끌었다.

LAFC는 18일 미국 유타주 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 끝난 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 손흥민의 해트트릭에 힘입어 4-1 대승을 거뒀다. LAFC는 리그 2연승과 함께 서부 콘퍼런스 4위(승점 47)로 올라섰다.

미친 활약이다. 손흥민은 이날 리그 3, 4, 5호골을 모두 신고했다. 경기 시작 3분 만에 첫 골을 터뜨렸다. 티모시 틸만의 도움을 받아 페널티박스로 돌진한 뒤 1대1 찬스를 맞았다. 오른발 슈팅으로 손쉽게 골문을 열었다. 또 한번 골망을 흔들었다. 전반 16분 역습 상황에서 날카로운 오른발 중거리슛을 때려 골문을 뚫었다.

쐐기골까지 책임졌다. 레알 솔트레이크에 1골을 내주며 분위기가 흔들리는 듯했지만, 손흥민이 찬물을 끼얹었다. 후반 37분 역습 상황에서 데니스 부앙가의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 해트트릭을 완성했다. 부앙가가 충분히 득점을 노릴 수 있는 상황이었으나, 손흥민의 해트트릭을 위해 기회를 양보했다. 손흥민은 이후 후반 41분 데이비드 마르티네스와 교체되면서 경기를 일찍 마쳤다. 이후 부앙가가 골을 추가해 4-1 완승에 마침표를 찍었다.

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC) 손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

기세가 하늘을 찌른다. 손흥민은 이날 해트트릭까지 더해, MLS 6경기 5골 1도움을 기록했다. 4경기 연속 득점 기록도 세웠다. 한국 축구대표팀 소속으로 미국· 멕시코와의 A매치 2연전에서 모두 득점했다. 지난 14일 새너제이 어스퀘이크스전에서는 전반 시작 43초 만에 골문을 갈랐다. 4경기 연속 득점은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 시절이던 2020년 10월27일 이후 처음이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]