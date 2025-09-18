코스모시, 신곡 ‘HIGH=LOVE’ MV 티저 오픈…24일 컴백 신호탄

걸그룹 코스모시(cosmosy)가 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

코스모시는 지난 17일 오후 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’의 타이틀곡 ‘HIGH=LOVE(하이 러브)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

‘HIGH=LOVE’는 브라질리언 퐁크 리듬과 트랩 베이스 808이 결합된 현대적 일렉트로닉 사운드를 기반으로 한 곡으로, 베일을 벗은 티저에는 첫 만남의 설렘을 떠올리게 하는 후렴구 음원이 함께 담겨 발매 전 기대감을 높였다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 미니앨범은 ‘BabyDon’tCry=BreakingTheLove(베이비돈크라이=브레이킹더러브)’, ‘HIGH=LOVE’, ‘Princess=Kiss(프린세스 키스)’, ‘zigy=zigy(지기지기)’, ‘Lucky=One(럭키 원)’, ‘end=and (outro)(엔드앤드)’까지 총 6곡으로 구성됐다.

코스모시만의 독창적인 세계관과 음악적 정체성을 집약한 이번 앨범은 아웃트로 트랙을 제외한 전곡이 모두 타이틀곡으로 구성돼 있어 눈길을 끈다. 또한 다섯 개의 타이틀곡 모두가 뮤직비디오로 순차 공개되며, 완성도 높은 비주얼 연출을 예고했다.

앞서 ‘zigy=zigy’, ‘Lucky=One’, ‘BabyDon’tCry=BreakingTheLove’는 음원과 동시에 뮤직비디오를 공개해 화제를 모았고, 끊임없는 조회수 상승세를 이어가며 컴백 열기를 더하고 있다.

‘전원 일본인’으로 구성돼 기존 K팝 걸그룹과 차별화된 아이덴티티와 실험적인 시도로 존재감을 각인시킨 코스모시. 약 2개월 만에 초고속 컴백을 알린 코스모시가 이어갈 글로벌 행보에 대중의 관심이 모인다. 코스모시의 미니 1집 ‘the a(e)nd’는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]