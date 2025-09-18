이제훈·타이거JK가 연사로…‘2025 스타트업콘’ 25일 개막

문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 2025 스타트업콘(Startup:CON)을 개최한다고 18일 밝혔다.

오는 25일과 26일 서울 성동구 피치스 도원에서 열리는 스타트업콘은 국내외 신생기업과 해외 선도기업, 투자자가 함께 모여 콘텐츠 산업의 현재를 진단하고 미래 전략을 모색하는 행사다. 올해로 11회를 맞이한 이 행사는 ‘콘텐츠 X 모든 것, 상상의 한계를 뛰어넘다’를 주제로 인공지능(AI)과 콘텐츠 산업의 융합·팬덤 전략·해외 진출·신생기업 성장·투자 유치 등 핵심 주제를 집중적으로 다룬다. 강연·연수회·기업상담(1대1)·투자설명회 대회 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이다.

25일에는 생성형 AI가 혁신하는 콘텐츠 산업의 미래와 신생기업의 기회를 주제로 강연이 열린다. 피터 대넨버그 구글 딥마인드 시니어 소프트웨어 엔지니어가 기조 강연 연사로 나서고, 키릿 타다카 엔비디아 프로덕트 리더가 콘텐츠 개인화 시대에 합성 데이터를 기반으로 한 사업 차별화 전략을 제시한다. 조성해 갤럭시코퍼레이션 이사는 기술이 콘텐츠 산업에 미치는 영향과 미래 전망을 심도 있게 다루며 신생기업의 차별화된 성장 전략을 제안한다.

26일에는 음악산업 전문가가 무대에 오른다. 윌페이지 스포티파이 전 수석 이코노미스트, 랄프 사이먼 모빌리움 글로벌 대표, 가수 타이거 JK가 함께 AI 기술 혁신과 창작자 권리 보호, 음악산업 발전 방향을 논의한다. 마켓컬리 초기 투자자로도 잘 알려진 배우 이제훈은 특별 대담에 참여해 창업 경험과 창업 초기기업 투자자의 시각을 공유할 예정이다.

국가대표 AI 기업으로 선정된 업스테이지와 NC AI, 인공지능 반도체 혁신을 선도하는 리벨리온 등 국내 인공지능 기업이 참여해 인공지능이 콘텐츠 산업에 미치는 영향과 신생기업의 대응 전략, 해외 진출에 대해 조언한다. SAMG엔터테인먼트와 가수 지올 팍·MBC·해외 투자자들도 무대에 올라 콘텐츠 지식재산(IP) 확장과 인공지능을 활용한 홍보 효율화·해외 진출·투자 유치 전략을 공유한다.

총상금 1억원 규모의 신생기업 투자설명회(IR) 대회 배틀필드 결선을 26일 개최한다. 음악기술·영상기술·빅데이터 등 다양한 분야의 유망 콘텐츠 신생기업 7개사가 무대에 올라 혁신적 사업 전략을 발표한다. 심사를 통해 최종 3개 기업에는 본상을 수여하고 국내 이동통신사 LG U+와 협력할 1개 기업에는 특별상을 추가로 시상한다. 또한 미국과 프랑스·일본·싱가포르·베트남·중동 등 해외 투자자 및 선도기업 26개사가 콘텐츠 신생기업과 일대일로 만나는 기업상담과 선배 신생기업과의 교류회도 운영한다.

정상원 문체부 콘텐츠정책국장은 “올해 스타트업콘은 AI 등 기술 융합·팬덤 전략·해외 진출 등 산업의 핵심 의제를 집중적으로 다루며 미래의 청사진을 제시할 계획”이라며 “문체부는 우리 신생기업이 세계 무대에서 경쟁력을 확보하고 새로운 기회를 통해 지속 성장할 수 있도록 앞으로도 전방위적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

