배그 모바일, ‘부스트 투게더’ 개최…19일 GD 아이템 출시

배틀그라운드 모바일이 부스트 투게더(BOOST TOGETHER)를 개최한다. 크래프톤 제공

배틀그라운드 모바일이 이벤트 개최와 함께 지드래곤(G-DRAGON) 아이템 출시를 예고했다.

크래프톤은 가을을 맞아 배틀그라운드 모바일에서 특별 이벤트 ‘부스트 투게더(BOOST TOGETHER)’를 다음 달 10일까지 진행한다고 18일 밝혔다. 참여할수록 혜택이 이어지는 특별한 경험을 선사할 예정이다.

이벤트는 크게 부스트 미션(BOOST MISSION)⋅투게더 미션(TOGETHER MISSION)⋅부스트 투게더 이벤트(BOOST TOGETHER EVENT) 등 세가지로 구성된다.

부스트 미션에서는 최고 티어 달성 시 최대 28장의 래플 티켓을 획득할 수 있고, 투게더 미션에서는 출석 및 클랜 미션을 통해 하루 최대 18장의 티켓을 추가로 얻을 수 있다. 이용자들은 전용 이벤트 페이지에서 누적 티켓 수량을 확인하고, 실시간 응모를 통해 당첨 결과를 바로 확인할 수 있어 도전이 곧 보상으로 이어지는 즐거움을 체감할 수 있다.

경품 혜택은 여행 상품에서 한정판 굿즈까지 다양하다. 여기어때 여행 상품권과 배틀그라운드 모바일 한정판 굿즈가 마련돼 있어 이용자들에게 특별한 보상을 제공한다.

이번 이벤트는 배틀그라운드 모바일과 여기어때가 협력해 마련했다. 게임 내에서는 여기어때 CM송을 활용한 프로모션 영상과 보이스 카드가 제공되며, 여기어때 앱 인증을 완료한 선착순 5000명에게는 의상 및 헤어 아이템이 지급된다. 게임과 여행이 결합된 다채로운 경험을 통해 유저들은 또 다른 혜택을 이어갈 수 있다.

오는 19일에는 지드래곤 전용 아이템이 출시된다. 의상 세트 2종⋅총기 스킨(M24, M16A4)⋅프라이팬⋅이모트 3종(HOME SWEET HOME, POWER, TAKE ME)⋅프로필 및 테두리 등 지드래곤의 개성을 담은 다양한 아이템이 등장할 예정이다.

배틀그라운드 모바일과 지드래곤의 합작 아이템이 19일 등장한다. 크래프톤 제공

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

