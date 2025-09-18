쾅!쾅! 손흥민, MLS서 첫 멀티골…4경기 연속 득점포

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC) 손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

미국 무대 완벽 적응이다. 손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그 사커(MLS)서 처음으로 멀티골을 기록했다.

LAFC는 18일 오전 10시30분 미국 유타주 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 솔트레이크와 2025 MLS 정규리그 원정 경기를 치르고 있다. 손흥민의 멀티골에 힘입어 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

에이스 면모를 제대로 뽐냈다. 손흥민은 전반 3분 만에 선제골을 신고했다. 티모시 틸만의 도움을 받아 페널티박스로 돌진한 뒤 1대1 찬스를 맞았다. 오른발 슈팅으로 손쉽게 골문을 열었다. MLS의 3호골이다. 또 한번 골망을 흔들었다. 전반 16분 역습 상황에서 날카로운 오른발 중거리슛을 때려 골문을 뚫었다. 바로 4호골까지 신고했다.

발끝이 뜨겁다. 손흥민이 MLS서 멀티골을 넣은 건 처음이다. 이날 전까지 5경기에 출전해 2골1도움을 기록했다. 4경기 연속 득점 기록도 세웠다. 지난 24일 FC댈러스전을 시작으로, 한국 축구대표팀 소속으로 미국· 멕시코와의 A매치 2연전에서 모두 득점한 바 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]