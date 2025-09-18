김신비, 댄디한 슈트핏에 ‘시선 집중’…BIFF 레드카펫 빛냈다

[사진=프레인TPC]

배우 김신비가 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’에 참석해 레드카펫을 빛냈다.

17일(수) 부산 해운대 영화의전당에서 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사가 열린 가운데, 배우 김신비가 개막식에 참석해 레드카펫을 밟았다.

이날 김신비는 깔끔한 블랙 슈트를 입고 레드카펫에 등장, 훈훈한 비주얼과 애티튜드로 이목을 집중시켰다. 이에 차분하면서도 스위트한 미소까지 어우러져 김신비만의 매력으로 부산을 물들였다.

김신비는 영화 ‘트루먼의 사랑’을 통해 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’에 참석, 이어 오는 21일에는 ‘트루먼의 사랑’ GV를 통해 관객들과 영화에 대해 심도 있는 이야기를 나눈다고. 데뷔 이후 드라마 ‘치얼업’, ‘악귀’, ‘재벌X형사’, 영화 ‘범죄도시4’ 등 다양한 작품을 통해 탄탄한 연기력을 보여주며 대중들의 관심을 받은 김신비가 이번 ‘트루먼의 사랑’으로 어떤 활약을 보여줄지 기대가 더해진다.

한편, 배우 김신비는 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’의 개막식 참석에 이어, 21일 GV를 통해 대중들과 부산에서 또 한 번 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

