성시경·옥주현 ‘기획사 미등록’ 논란에 연말까지 ‘등록 계도기간’

사진=뉴시스

가수 성시경, 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현 등이 미등록 기획사 운영으로 적발되는 사례가 잇따라 발생하자 문화체육관광부가 기획사 등록 계도기간을 운영하기로 했다.

문체부는 업계 전반의 법 준수 환경을 조성하고 건전한 산업 질서를 확립하기 위해 오는 12월31일까지 대중문화예술기획업 일제 등록 계도기간을 운영한다고 18일 밝혔다. 대중문화예술기획업자는 대중문화예술산업발전법에 따라 기획사 등록 의무를 이행해야 하지만 이를 지키지 않는 사례가 잇따라 나오자 문체부가 자발적 등록 독려에 나섰다.

앞서 성시경은 1인 기획사 에스케이재원 불법 운영 사실이 알려져 대중문화예술산업발전법 혐의로 고발당했다. 에스케이재원의 대표이사는 성시경의 친누나다. 2011년 설립된 이 회사는 설립 이후 현재까지 14년간 대중문화예술기획업으로 등록하지 않은 채 운영됐다. 소속사 측은 회사를 설립한 이후에 관련법이 제정돼 등록 의무규정을 인지하지 못했다고 해명했다. 그러면서 “관련 법령에 대한 인식과 준비가 부족했던 점 깊이 사과드린다”며 “해당 사실을 인지한 즉시 등록 절차를 진행 중이며 조속히 모든 절차를 마무리하고 법적 요건을 충실히 이행할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.



옥주현 또한 자신이 설립한 TOI엔터테인먼트를 등록하지 않고 운영해 왔다는 의혹에 “어떤 변명도 할 수 없는 저의 미숙함에서 비롯된 일”이라고 고개를 숙였다. 옥주현은 소속사를 통해 “법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다”라고 해명하며 “최근 실수를 인지하고 곧바로 보완 절차를 밟아 9월 10일 등록 신청을 마쳤으며 현재 허가를 기다리고 있다”고 말했다.

일부 기획사가 미등록 상태로 영업하는 사례는 대중문화예술산업발전법 제26조에서 정한 등록 의무를 위반한 것이다. 문체부는 법령 인지 부족 등 단순 행정 착오 또는 법률 제정 이전에 설립된 기획사의 미등록 상태가 지속된 것으로 파악하고 있다.

대중문화예술산업발전법에 따르면 대중문화예술기획업자는 반드시 사업장 소재지 관할 행정기관을 통해 문체부 장관에게 등록해야 하며 이를 위반해 영업할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이번 계도기간에 문체부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 상담 창구를 운영해 미등록 기획사를 대상으로 등록 절차와 요건을 안내하고 자발적 등록을 독려할 계획이다. 계도기간 이후에도 등록을 완료하지 않은 사업자에 대해서는 법령에 따른 행정조사 및 수사 의뢰 등 엄정 조치를 취할 방침이다.

문체부 정책 담당자는 “이번 계도기간은 업계 스스로 법적 의무를 점검하고 등록을 마칠 수 있는 자율 정비의 기회”라며 “문체부는 투명하고 합법적인 기획·매니지먼트 환경을 만들어 대중문화예술인을 보호하고 대중문화 산업의 신뢰도를 높일 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]