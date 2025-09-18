에이핑크 오하영, ‘정글의 법칙’ 출연 이유? “대표님 때문에 끌려갔다”

사진= 유튜브 채널 '슈밍의 라면가게' 화면 캡처

에이핑크 오하영이 ‘정글의 법칙’ 출연 당시의 비하인드를 공개했다.

16일 유튜브 채널 슈밍의 라면가게에 출연한 에이핑크 오하영과 박초롱은 최근 근황과 함께 다양한 이야기를 나눴다. 특히, 오하영은 과거 ‘정글의 법칙’에 출연했던 일에 대해 솔직한 이야기를 전했다.

사진= 유튜브 채널 '슈밍의 라면가게' 화면 캡처

3세대 아이돌 에이핑크는 과거 인기 프로그램인 정글의 법칙, 스펀지, 강심장, 도전 1000곡, 비타민 등 다양한 예능 프로그램에 출연해 큰 사랑을 받았다. 이 가운데 박초롱은 정글의 법칙 출연을 자진해서 결정한 일이라고 전했다. 그녀는 “너무 나가고 싶었다, 가장 힘들었던 점은 씻을 수 없고 화장실도 제대로 못 갔다는 점이었다. 그게 정말 힘들었다”고 털어놓았다.

하지만 파푸아뉴기니에서 정글의 법칙 촬영을 진행했던 오하영은 “처음엔 정말 힘들었다. 여자 특집이라 더 재밌기도 했지만, 막내로서 적응하는 게 어려웠다. 특히 비가 많이 와서 다리에 수포가 생겨서 많이 고생했다”며 당시의 힘들었던 순간들을 회상했다.

사진= 유튜브 채널 '슈밍의 라면가게' 화면 캡처

시우민은 “자진해서 나갔던 거냐?”고 물었고, 오하영은 “그렇지 않다. 당시 대표님이 ‘이거 안 나가면 스케줄 다 취소할 거야’라고 하셔서 어쩔 수 없이 나갔다”고 밝혔다. 이에 박초롱은 “정말?”이라며 깜짝 놀랐다.

오하영은 결국 그 힘든 경험을 지나고 나서 방송을 다시 보니 재밌었다며, ‘정글의 법칙’ 촬영 당시의 고충을 돌아봤다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]