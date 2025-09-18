정형돈·장성규, 케이윌 교통사고에 실시간 영정사진?…‘죄송하다’ 재차 사과

사진= 장성규 유튜브 채널 '만리장성규' 화면 캡처

가수 케이윌이 과거 빗길 교통사고를 떠올리며 당시의 위험천만했던 상황을 회상했다.

16일 방송인 장성규의 유튜브 채널에 공개된 ‘근데 브레이크가 어느 쪽이에요?’ 영상에서 케이윌은 장성규와 함께 그룹 우주소녀 다영의 운전 연수를 돕는 모습을 공개했다.

이 자리에서 장성규는 케이윌에게 “운전하면서 사고 난 적 있냐”고 물었고, 케이윌은 과거 사고를 떠올리며 말했고 “스케줄 차량이 여러 번 사고를 당했었어요. 특히 경부고속도로에서 있었던 사고가 가장 큰 사고였죠”라고 답했다.

케이윌은 2019년 폭우 속에서 경북 칠곡군의 경부고속도로 하행선에서 일어난 사고를 언급했다. 당시 케이윌이 탑승한 승합차는 빗길에 미끄러져 중앙분리대를 들이받았고, 그 사고는 그의 기억에 깊이 남아있다고 밝혔다.

그 시점에서 케이윌의 매니저는 방송인 정형돈과 장성규가 출연한 MBC TV ‘마이리틀 텔레비전 V2’(이하 ‘마리텔’)의 생방송에 출연 중이었다. 이 방송 중 매니저가 게임에서 지면서 케이윌의 사진에 검정색 펜으로 ‘먹칠’을 하게 됐다. 그러나 그 당시 사고 소식은 실시간 채팅을 통해 전해졌다.

정형돈은 당시 사고를 전혀 모르고 있던 상태에서 장난을 친 것이었고, 결과적으로 생방송에서 큰 오해를 불러일으켰다. 방송 후 정형돈은 케이윌과 시청자들에게 사과의 뜻을 전하며, 해당 코너는 결국 폐지되었다.

케이윌은 그 당시를 회상하며 장성규에게 “그때 우리가 자주 연락하던 시기였잖아요”라고 웃으며 말했으며, 장성규는 “그때는 정말 죄송했다”며 사과의 마음을 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

