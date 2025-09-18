11년 만의 세계선수권, 전패 중인 男 배구… 자존심 살릴 ‘1승’ 챙길 수 있을까

한국 남자배구 대표팀이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=국제배구연맹 홈페이지

탈락은 일찌감치 확정됐다. 이제는 미래를 향한 작은 가능성이라도 엿볼 수 있는 ‘1승’을 목표로 마지막 힘을 짜낸다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 18일 오전 11시30분 필리핀 케손시티에서 핀란드와의 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 C조 조별리그 최종전을 치른다.

이번 대회는 총 32개팀이 4개 팀씩 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 후, 각 조 1·2위가 16강부터 향해 토너먼트를 벌이는 방식으로 열린다. 한국(26위)은 C조에 프랑스(세계랭킹 4위), 아르헨티나(9위), 핀란드(18위)와 자리했다.

2014년 이후 11년 만에 밟은 세계선수권 무대였지만, 한국은 앞선 2번의 경기에서 세계의 높은 벽을 실감했다. 1차전이었던 프랑스전에서 세트스코어 0-3으로 셧아웃 패했고, 2차전 아르헨티나전에서도 1-3으로 연달아 고개를 떨구면서 빠르게 16강 진출이 무산됐다.

이번 핀란드전으로 구겨진 자존심을 조금이나마 회복해야할 때다. 라미레스호는 전패 굴욕을 피하는 것은 물론, 2014년 대회 풀리그에서 튀니지를 잡았던 승리(3-1) 이후 11년 만의 세계선수권 본선 승리를 목표로 마지막 전의를 불태우는 중이다.

핀란드는 마냥 편한 상대가 아니다. 이번 C조 조별리그에서 아르헨티나에 2-3으로 패했지만 승점 1을 챙겼고, 프랑스를 상대로는 3-2 승리를 거두는 이변을 연출하기도 했다. 역대 상대 전적에서도 4승9패로 열세인 만큼, 분위기를 바꿀 반전의 한방이 필요해진 대표팀이다.

한국 남자배구 대표팀의 이사나예 라미레스 감독이 선수들을 향해 작전지시를 하고 있다. 사진=뉴시스

