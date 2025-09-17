체육공단, 서울올림픽의 영광 이어간다…37주년 기념식 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 88서울올림픽의 역사적 가치를 재조명하고 평화와 화합의 올림픽 정신을 계승하기 위한 ‘서울올림픽 개최 37주년 기념식’을 개최했다.

17일 서울올림픽파크텔에서 열린 기념식에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원, 서울올림픽 유치단 및 자원봉사회 등 400여 명이 모인 가운데 서울올림픽 개최 37주년을 축하하는 자리를 가졌다.

하형주 이사장의 기념사로 시작된 이번 행사에서는 88서울올림픽의 성공적 개최에 가장 큰 역할을 담당한 인물 중 하나로 꼽히는 故 박세직 서울올림픽 조직위원장에게 공로패를 전달하는 시간을 가졌다. 공로패는 박 위원장의 부인인 홍숙자 여사에게 수여됐다. 이어, 모국에서 공부에 매진하고 있는 29명의 재일동포 학생에게 총 1억 원의 장학 증서를 전달하면서 기념식은 막을 내렸다.

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽 기념 주간을 맞아 16일에도 뜻깊은 행사가 열렸다. 88서울올림픽을 앞두고 형제의 나라 ‘튀르키예’에서 기증한 분수의 재개장식이 있었다. 올림픽회관 리모델링의 이유로 잠시 가동을 중단했던 분수는 ‘살리 무랏 타메르’ 튀르키예 대사 등 관계자가 참석한 가운데 재가동을 시작해 양국의 돈독한 관계를 다시 한번 확인하는 소중한 자리가 됐다는 평을 받았다.

살리 무랏 타메르 대사는 “형제의 나라를 잊지 않고 이런 자리를 만들어 줘 매우 고맙게 생각한다.”라며, “계속 흐르는 분수처럼 양국의 관계가 끊임없이 이어질 것”이라고 소감을 전했다.

같은 날 오후에는 동계올림픽 메달리스트인 곽윤기(쇼트트랙), 김동현(봅슬레이)이 참석한 가운데 체육단체 임직원을 대상으로 올림픽 가치 내재화를 위한 특강이 진행됐다. 현장에서 두 스포츠 스타는 본인들이 올림픽에 참가하며 느낀 경험담을 솔직하게 풀어내 참석자들에게 큰 울림을 안겨줬다.

하형주 이사장은 “37년 전 스포츠를 통해 하나 되고 미래를 향한 희망을 노래했던 그 정신은 여전히 살아 숨 쉬고 있다.”라며, “앞으로도 우리 체육공단은 서울올림픽 유산을 보존하는 데 그치지 않고 세대와 문화를 잇는 힘이 되도록 노력할 것”이라고 기념사를 통해 밝혔다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]