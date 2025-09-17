직장인 골퍼를 위한 수도권 퍼블릭 골프장은

더반 골프클럽 전경

골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 운영하는 엑스골프(XGOLF)는 직장인 골퍼들을 위해 서울과 수도권에서 접근성이 뛰어나고 힐링과 전략적 재미를 동시에 누릴 수 있는 퍼블릭 골프장 3곳을 소개한다. 이번 추천은 국내 골프예약 수요 증가와 더불어, 편리한 골프예약 및 골프부킹 서비스를 찾는 직장인들의 트렌드를 반영한 것이다.

첫 번째로 소개하는 비에이비스타 퍼블릭 골프장은 경기도 이천에 위치해 자연의 아름다움과 도전적인 플레이를 동시에 제공한다. 능선 지형을 따라 배치된 코스와 변화무쌍한 홀 구성으로 골퍼들에게 특별한 경험을 선사하며, 서울에서 약 45분 거리에 있어 국내 골프예약을 원하는 수도권 골퍼들에게 큰 인기를 얻고 있다.

두 번째는 ‘가성비 골프장’으로 불리는 더반 골프클럽이다. 더반 골프클럽 역시 경기도 이천에 위치해 있다. 9홀 기반의 설계지만 좌·우 그린을 활용해 18홀 라운드와 같은 다채로운 플레이가 가능하다. 특히 접근성과 합리적인 비용 덕분에 골프부킹 플랫폼을 통해 예약하는 직장인 고객들의 만족도가 높다.

세 번째는 경기도 고양시에 위치한 한양 파인 컨트리클럽이다. 북한산의 풍경과 함께하는 9홀 퍼블릭 코스는 도심 속 힐링 공간으로 주목받고 있으며, 전체 부지의 62%가 자연녹지로 구성되어 쾌적한 라운드를 제공한다. 직장인들이 퇴근 후 또는 주말을 활용해 간편하게 국내 골프예약을 하기 적합한 곳으로 꼽힌다.

XGOLF는 실시간 골프예약 및 골프부킹 서비스를 강화하고 있다. 골퍼들은 엑스골프 공식 홈페이지와 골프부킹 앱을 통해 손쉽게 원하는 날짜와 시간에 골프장을 예약할 수 있어, 번거로움 없이 간편한 국내 골프예약이 가능하다. XGOLF 관계자는 “자연과 전략, 힐링을 모두 갖춘 수도권 퍼블릭 골프장은 직장인들에게 큰 매력을 제공한다”며 “앞으로도 직장인 골퍼들의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 실시간 골프예약 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

