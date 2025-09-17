라이엇게임즈, 발로란트 리플레이 시스템 정식 도입

발로란트 11.06 패치 버전과 함께 적용되는 리플레이 시스템. 라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 자신의 발로란트 경기 장면을 다시 확인하고 분석할 수 있도록 돕는 리플레이 시스템을 도입한다.

라이엇 게임즈는 5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 발로란트에 11.06 패치 버전과 함께 리플레이 시스템을 정식으로 적용한다고 17일 밝혔다. 글로벌 서버에서 순차 적용되며 중국 서버와 콘솔은 각각 10월과 11월 중 업데이트될 예정이다.

리플레이 시스템은 플레이어들이 게임 중 발생한 주요 장면을 다양한 시점으로 관전할 수 있도록 도와주는 기능이다. 해당 게임에 참여한 플레이어 전원의 1인칭 혹은 3인칭 시점으로 자유롭게 전환할 수 있다.

이 시스템은 플레이어 윤곽선 표시, 투사체 추적, 미니맵 및 HUD 켜기/끄기 기능도 지원한다. 또한 킬 포인트가 기록된 시점과 궁극기 사용 여부가 타임라인에 표시돼 특정 장면으로 빠르게 이동할 수 있고, 해당 장면의 세밀한 분석을 위해 리플레이 재생 속도 조절도 가능하다. 리플레이는 매치 종료 후 상세 페이지 또는 전적에서 다운로드 후 확인할 수 있다.

이번 리플레이 시스템은 단순히 개인 실력 향상뿐만 아니라 발로란트 커뮤니티 전반에 긍정적인 변화를 가져올 것으로 예상된다. 발로란트 스트리머와 크리에이터는 리플레이를 통해 하이라이트 영상을 보다 정교하게 제작할 수 있고 프로 선수와 코치진은 팀 전략을 분석하는 데 활용할 수 있다. 초보 플레이어 역시 게임에서 만난 다른 유저의 움직임을 다시 보며 학습할 수 있어 자신의 경쟁력을 높이는데 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번에 적용되는 리플레이 시스템은 일반전과 경쟁전, 신속 플레이, 프리미어에서 제공되며 커스텀 게임이나 발로란트 챔피언스 투어(VCT) 공식 경기에는 아직 지원되지 않는다.

라이엇 게임즈는 “리플레이 시스템은 플레이어의 학습과 실력 향상을 돕는 핵심 기능이 될 것”이라며 “출시 이후에도 커뮤니티 피드백을 지속적으로 수집해 추가적으로 개선해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

