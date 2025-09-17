“댕댕이랑 파타야 스노클링”… NOL인터파크투어 특별한 '펫투어'

스노클링을 즐기는 반려견. NOL인터파크투어 홈페이지 갈무리

해변을 걷는 반려견과 보호자. NOL인터파크투어 홈페이지 갈무리

“사랑하는 댕댕이와 태국으로 여행 떠나요!”

놀유니버스가 운영하는 NOL 인터파크투어가 반려견과 함께 태국 방콕과 파타야로 떠나는 펫투어를 출시했다고 17일 밝혔다.

3박5일 일정의 이번 상품은 반려견과 함께 스노클링, 패들보드 체험 등 해양스포츠(사진 촬영 서비스 포함)를 즐길 수 있고, 방콕의 인기쇼핑몰인 아이콘 시암 내 반려견을 위한 테마파크(더 펫 사파리)에서도 시간을 보낼 수 있다.

반려견 맞춤 스파 및 보호자를 위한 태국 전통 마사지 체험도 가능하다. 펫프렌들리 독채 펫빌라 등을 숙소에서 지내며 반려견 전용 실내 운동장과 그루밍룸도 이용할 수 있다. 파타야 해변까지 무료 셔틀버스도 운영한다.

아울러 이번 상품은 반려견 동반 해외여행에 필요한 모든 절차를 지원한다. 전문 업체 및 현지 동물병원과 연계해 예방접종, 검역, 출국 서류까지 체계적으로 처리하고, 픽업 서비스부터 공항 샌딩까지 반려견의 컨디션을 고려한 맞춤형 교통 서비스를 제공한다. 직접 제작한 반려견 ID카드는 추억 굿즈가 된다.

펫투어 참가팀에게 주어지는 반려견 ID카드. NOL인터파크투어 홈페이지 갈무리

한정협 놀유니버스 특화여행(SIT·Special Interest Travel) 팀장은 “반려가족이 안전하고 즐겁게 특별한 추억을 만들 수 있는 맞춤형 서비스”라며 “앞으로도 다양한 라이프스타일을 만족시키는 차별화된 상품을 다양하게 선보이겠다”고 말했다.

