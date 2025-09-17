[오늘의 연예 Pick] ‘섬총각 영웅’ 방영 내내 시청률 1위→ 킥플립 아마루, 건강 이상으로 활동 중단 → ‘더 딴따라’ 영빈, 오늘(17일) 데뷔 → 싱어송라이터 우예린, 신곡 ‘마른 꽃들의 노래’ 오늘(17일) 발매 → ‘라오어2 韓 배우’ 박천국, 조용히 군 입대

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅, 예능서도 왕좌…‘섬총각 영웅’ 방영 내내 시청률 1위, 시즌 마무리

SBS ‘섬총각 영웅’에서는 임영웅과 찐친들의 섬마을 여정이 마무리되며 예능, 드라마, 뉴스 등 전 장르 콘텐츠 포함 2049 시청률 화요 전체 1위를 차지했다.

지난 16일 방송된 ‘섬총각 영웅’ 마지막회는 2049 시청률 1.2%를 기록해 당일 전체 방송 프로그램 중 시청률 1위에 올랐다. 가구 시청률도 4.5%를 기록하며 화요 예능 1위를 수성, 분당 최고 시청률은 6.1%(이상 닐슨코리아 수도권 가구 기준)까지 치솟았다. 첫 회부터 마지막 회까지 줄곧 화요 예능 1위 자리를 지켜온 ‘섬총각 영웅’은 굿데이터코퍼레이션이 발표한 비드라마 TV-OTT 검색 반응 3위, 넷플릭스 한국 시리즈 부문 TOP5 진입까지 성공하며 온라인과 방송을 넘나드는 화제성을 입증했다.

이날 방송은 시작부터 허경환의 ‘웃픈’ 할리갈리 게임 사건으로 폭소를 안겼다. 멤버들은 음식 재료비를 두고 할리갈리 게임을 벌였고, 허경환이 패배하며 개인 카드로 20인분 식재료비를 부담하게 된 것. 궤도와 임태훈은 완도로 나가 장을 보며 다른 카드 영수증과 섞어 한 뭉치의 영수증을 만들어왔다. 궤도는 “선물용 살 게 많았다”고 너스레를 떨었고, 허경환은 “거의 99만 원 같다. 서울 가면 내용증명 갈 거다”라며 분노해 웃음을 자아냈다.

또 다른 훈훈한 장면은 임영웅이 허경환의 어머니와 직접 통화하는 순간이었다. 허경환의 부탁에 흔쾌히 전화를 건 임영웅은 다정한 인사와 함께 “모실 수 있으면 콘서트에 꼭 모시겠다”고 전했다. 이에 허경환의 어머니는 “느그 엄마도 가기 힘들다더만”이라고 응수해 폭소를 자아냈고, “너는 이제 영원한 영웅이다”라며 팬심을 아낌없이 드러냈다.

이날 방송의 하이라이트는 단연 임태훈이 준비한 20인분 중식 코스 요리와 임영웅의 감동 콘서트였다. 마파두부, 유린기, 짜장면 등 화려한 중식 메뉴를 앞에 두고 어르신들은 “세상에 이런 날도 있네”, “정말 맛있다”며 진심 어린 감탄을 쏟아냈다.

이어 임영웅은 ‘항구의 남자’, ‘엄마의 노래’, ‘묻지 마세요’를 열창하며 섬마을 콘서트를 열었고, 어르신들은 눈물을 글썽이며 감동의 시간을 함께했다. 임영웅은 “궤도 형은 나를 특별하게 만들어주는 사람, 태훈이 형은 나를 평범하게 만들어주는 사람이다. 둘 다 되게 좋은 친구다. 그러니까 오래 보고 있는 것 같다”고 찐친들과의 우정을 되새기며 “좋은 친구가 옆에 있는 게 가장 큰 힐링”이라고 소회를 밝혔다. 이날 방송 말미에는 “고향이 그리워질 때 즈음 섬총각이 찾아오겠습니다”라는 자막과 함께 시즌2에 대한 여운을 남겼다.

◆ 킥플립 아마루, 건강 이상으로 활동 중단… “치료와 회복에 집중”

그룹 킥플립(KickFlip) 멤버 아마루가 심리적 불안 증세로 활동을 당분간 중단한다. 사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 킥플립 멤버 아마루가 심리적 불안 증세로 활동을 당분간 중단한다.

17일 소속사 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 “아마루는 심리적 불안 증세로 상담 및 검진을 받았고 충분한 안정과 치료가 필요하다는 의료진 소견을 받았다”고 밝혔다.

이어 “당사는 아마루 본인 및 멤버들과 논의한 끝에 아티스트의 건강을 최우선으로 고려하여 당분간 활동을 중단하고 치료와 회복에 집중하는 것으로 결정했다”고 설명했다.

이에 따라 아마루는 금일 이후 예정된 모든 스케줄에 불참하며, 향후 활동 재개 시점에 대해서는 추후 공지할 예정이다.

소속사는 “팬 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 되어 죄송하다는 말씀드리며, 아마루가 다시 건강한 모습으로 팬 여러분과 만날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 킥플립은 지난 1월 데뷔한 7인조 보이그룹으로, 오는 22일 미니 3집 ‘마이 퍼스트 플립(My First Flip)’을 발매하고 컴백 활동을 펼칠 예정이다.

◆ ‘더 딴따라’ 영빈, 오늘(17일) 데뷔…JYP 지원사격

가수 영빈(YOUNGBIN)이 독보적인 콘셉트로 가요계에 데뷔한다.

영빈은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Freak Show(프릭쇼)’를 발매하고, 동시에 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 ‘Freak Show’ 뮤직비디오를 공개한다.

동명의 타이틀 ‘Freak Show’는 리드미컬한 베이스와 시원한 기타 라인이 돋보이는 팝 댄스곡으로, ‘타고난 다름’을 숨기지 않고 자랑스럽게 승화시키는 당당한 태도를 유쾌한 언어유희로 표현했다. 여기에 원곡의 개성과 정체성을 그대로 살린 영어 버전까지 수록된다.

특히 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 직접 작곡에 참여해 완성도를 높였으며, 위트 있는 표현으로 곡에 생동감을 더한 가사에는 전간디와 영빈이 함께해 아티스트 본연의 색채를 한층 짙게 그려냈다.

앞서 영빈은 지난 5일 ‘Freak Show’ 인트로 필름을 시작으로 콘셉트 포토, 티징 이미지, 퍼포먼스 비디오, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 기대감을 더했다. 특히 지난 15일과 16일 공개된 ‘Freak Show’ 뮤직비디오 티저에는 영빈의 비범한 취향과 강렬한 비주얼이 담겨 호기심을 극대화했다.

영빈은 지난 1월 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘더 딴따라’에서 준우승을 차지, 넘치는 끼와 탄탄한 실력을 선보이며 무한한 가능성을 입증했다. 노래, 춤, 연기, 무대 연출 등 다채로운 장르에서 만능 엔터테이너로서 존재감을 드러낼 영빈의 활약에 관심이 집중된다.

◆ 싱어송라이터 우예린, 신곡 ‘마른 꽃들의 노래’ 오늘(17일) 발매

싱어송라이터 우예린이 신곡 ‘마른 꽃들의 노래’를 공개한다.

지난 6월 이후 약 3개월 만에 오늘(17일) 발표하는 이번 신보는 그녀 특유의 감성을 집약한 대작 스타일의 곡이다.

이번 신곡은 데뷔 초 대중들에게 강렬한 인상을 남겼던 ‘백유화’, ‘화;월’, ‘해어화’ 등에서 선보였던 오리엔탈 스타일의 작법을 다시금 담아낸 작품이다. 아련한 피아노 선율 위에 우예린의 매혹적인 보컬이 얹히며 시작해, 드럼과 베이스의 빌드업을 거쳐 화려하고 웅장하게 펼쳐지는 현악기 사운드로 완성된다.

특히 이번 곡에서는 밝고 희망적인 감정뿐만 아니라, 희망에 반(反)하는 갈증과 무력감, 절망 같은 어두운 내면까지도 솔직하게 표현해 한층 깊어진 아티스트의 성장을 보여준다.

우예린은 이번 신곡 작업과 더불어 올여름 ‘뮤콘 서울 2025’, ‘도고 뮤직 포레스티벌’, ‘경포 썸머 페스티벌’ 등 다채로운 무대에 오르며 관객과 적극적으로 호흡해왔다. 특히 국내 최대 글로벌 뮤직 마켓인 ‘뮤콘 서울 2025’ 무대를 통해 해외 관계자들에게도 주목을 받았으며, 오는 10월에는 음악 팬들의 가을 대표 페스티벌로 꼽히는 ‘GMF 2025(그랜드 민트 페스티벌)’ 무대에도 오를 예정이다. 이를 통해 그녀는 페스티벌 씬에서의 존재감을 한층 확고히 할 전망이다.

◆ ‘라오어2 韓 배우’ 박천국, 조용히 군 입대…SNS로 뒤늦은 소식

배우 박천국이 조용히 군에 입대한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 16일 박천국은 인스타그램에 ‘2025.06.24’라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 올렸다. 사진 속 박천국은 동기들과 함께 나란히 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있어 담백하지만 따뜻한 입대 인사를 전하는 듯한 분위기를 자아냈다

1998년생인 박천국은 드라마 ‘여자를 울려’,‘ 타인은 지옥이다’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸고, 최근 HBO 인기시리즈 ‘더 라스트 오브 어스’ 시즌2에서 리언 박(Leon Park) 역을 맡아 할리우드 시청자에게 눈도장을 찍었다. 최근 해외 활동을 이어가던 가운데 조용히 군 복무를 준비해 온 것으로 전해졌다.

관계자는 “해외 작품에서 가능성을 증명한 만큼, 복무 이후 한층 더 성장한 배우로 돌아올 것”이라며 “군 복무를 마친 뒤의 행보가 더욱 주목된다”고 말했다.

