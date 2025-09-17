정대현, ‘행로’ 일본 애니메이션 감성 담은 MV 선보여

가수 정대현이 세 번째 싱글 타이틀곡 ‘행로(行路)’의 일본 애니메이션 버전 뮤직비디오 풀버전을 선보였다. 사진 = MA 엔터테인먼트

가수 정대현이 세 번째 싱글 타이틀곡 ‘행로(行路)’의 일본 애니메이션 버전 뮤직비디오 풀버전을 선보였다.

17일 0시, 정대현의 일본어 싱글 ‘행로’ 뮤직비디오 풀버전이 공개되며 팬들의 이목을 끌었다. 해당 영상에서 교복 차림의 소년과 소녀가 운동장에서 마주하는 장면, 옥상 난간에 나란히 서서 미래를 꿈꾸는 장면은 일본어 가사 “어떤 미래를 향해 달려갈까 세상의 답은 알 수 없지만”과 어우러진다.

노을빛으로 물든 다리 위에서 손을 맞잡은 두 주인공은 후렴구 “우리만의 길을 그려가자”를 시각적으로 표현한다. 후반부에는 소년의 눈물 클로즈업과 달려가는 결말이 담겨, 방황과 성장, 다시 피어나는 희망을 강조했다.

정대현은 한국 활동에서 밴드 사운드 기반의 폭발적인 고음과 안정적인 라이브로 호평을 받았다. 음악방송 1위 후보에 오르고, 유튜브 뮤직비디오와 무대 영상은 꾸준히 상위권에 오르며 글로벌 팬덤의 지지를 입증했다.

소속사 MA 엔터테인먼트는 “이번 일본어 버전 뮤직비디오는 해외 팬과의 접점을 넓히기 위한 시도”라며 “앞으로도 다양한 프로젝트를 통해 글로벌 아티스트로 성장할 것”이라고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

