가수 원혁, 사랑의열매 ‘착한가정’ 6000호 이름 올려

(왼쪽부터)황인식 사랑의열매 사무총장과 원혁·이수민 부부가 기념사진을 촬영하고 있다. 사랑의열매 제공

가수 원혁 가족이 사랑의열매 사회복지공동모금회의 가족단위 정기기부 프로그램 착한가정 6000호에 이름을 올렸다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 17일 서울시 중구 사랑의열매 별관에서 가입식을 가졌다. 현장에는 가수 원혁, 이수민 가족과 사랑의열매 황인식 사무총장, 이성도 모금사업본부장, 울산 사랑의열매 양호영 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

착한가정은 부모 혹은 자녀의 이름으로 매월 2만원 이상을 사랑의열매에 기부하는 가정을 뜻하는 정기 기부 프로그램이다.

원혁은 지난 2월 장인인 방송인 이용식이 울산 사랑의열매 홍보대사로 위촉되면서 자연스럽게 사랑의열매와 인연을 맺었다. 지난 7월 장인의 뒤를 이어 울산 사랑의열매 홍보대사로 위촉되며, 착한가정 6000호로도 가입해 나눔을 실천했다.



원혁은 “나눔이란 ‘우리 가족이 느끼는 행복을 다른 가족도 느끼게 해주는 것’이라 생각한다”며 “사랑하는 아내와 딸과 함께 따뜻한 나눔의 가치를 실천할 수 있어 기쁘다”고 전했다.

황인식 사랑의열매 사무총장은 “오랜 시간 이어져 온 착한가정은 단순한 기부를 넘어 가족이 함께 나눔을 실천하는 따뜻하고 소중한 문화로 자리잡았다”며 “뜻깊은 착한가정 6천호에 사랑의열매 홍보대사인 원혁 씨 가족이 함께해 더욱 의미있고 감사하다”고 말했다.

TV조선 미스터트롯2에 출연하며 얼굴을 알린 원혁은 이후 음반 발매와 2024 조선의 사랑꾼 원혁 첫 단독 콘서트 개최 등 왕성한 활동을 이어가고 있다. 또 아내 이수민과 함께 18만 구독자를 보유한 유튜브 채널 아뽀tv를 운영하며 단란한 가족과의 일상을 공유하는 등 대중과 활발히 소통하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

