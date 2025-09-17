KBL-LG전자, 2025∼2026시즌 타이틀 스폰서십 계약

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 2025∼2026시즌 프로농구 타이틀 스폰서를 ‘LG전자’로 정하고, 올 시즌 공식 대회명을 ‘2025∼2026 LG전자 프로농구’로 확정했다.

KBL과 LG전자는 17일 서울 강남구 KBL센터서 열린 조인식에서 이번 시즌 프로농구 타이틀 스폰서십 계약을 체결했다.

이번 조인식에는 김인석 LG스포츠 대표이사(구단주 대행)와 손종오 LG 단장, 이수광 KBL 총재, 신해용 KBL 사무총장 등이 참석했다.

LG전자는 혁신적인 기술과 디자인을 바탕으로 생활가전, TV, 자동차부품, 냉난방공조 등 다양한 분야에서 글로벌 시장을 선도하며, 혁신적인 스마트 라이프 솔루션으로 더 나은 삶과 더 나은 지구의 미래를 만드는 글로벌 전자기업이다.

이번 타이틀 스폰서십 계약을 통해 LG전자는 이번 시즌 프로농구 대회 공식 명칭을 포함해 KBL 10개 구단 경기장 내 광고 권한 및 기타 제작물의 홍보 권리를 갖게 됐다.

한편 공식 대회명을 확정한 2025∼2026 LG전자 프로농구는 오는 10월3일 창원체육관서 LG와 SK의 공식 개막전으로 시작한다. 이에 앞서 이달 29일 오후 4시부터 10개 구단 감독과 선수들이 참여하는 개막 미디어데이가 열릴 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

